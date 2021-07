Piergianni Cesarato ha perso la vita in un incidente: suo padre è riuscito a rintracciare il figlio solo grazie alla geolocalizzazione del suo cellulare.

Quando suo figlio Piergianni Cesarato di 17 anni è sparito non facendo ritorno a casa dopo una serata, suo padre Nicola ha subito capito che poteva essere successo qualcosa di tremendo. L’uomo ha scoperto il tragico destino del figlio grazie al servizio di geolocalizzazione del cellulare. Il ragazzo era uscito con la moto due sere fa per fare un giro con quella Yamaha 125 regalatagli dal padre che amava pilotare per le vie di Padova quando attorno alle 19 il padre ha iniziato a preoccuparsi: ha quindi preso il cellulare ed individuato quello del ragazzo in via Chiesanuova. Il segnale dell’apparecchio mobile era bloccato nella strada come se il ragazzo non si stesse più muovendo e questo ha allarmato il genitore, subito accorso sul posto.

Purtroppo, Nicola ha trovato Piergianni Cesarato già coperto da un lenzuolo bianco e circondato dai paramedici del 118, incapaci purtroppo di salvarlo. Il giovane avrebbe avuto un incidente dalla dinamica ancora non chiara all’incrocio con la via dove la sua moto è stata trovata a terra, perdendo la vita: “E’ colpa mia, non dovevo comprargli la moto”, avrebbe detto il padre atterrito ai medici. Un’altra giovane vita spezzata dalle strade italiane: i genitori del ragazzo hanno deciso coraggiosamente di donarne gli organi per aiutare quantomeno i bisognosi ma ciò non può cancellare minimamente la tragedia che necessita ancora di una spiegazione: al momento secondo le indiscrezioni che circolano la Polizia Stradale avrebbe fermato un uomo, conducente di un furgone che transitava nella via attorno alle 19:00, ora dell’incidente. La persona in questione sarebbe stata fermata con l’accusa di omicidio stradale, lasciando intendere che l’incidente potrebbe essere stato causato proprio dall’uomo.