Tragedia in provincia di Cuneo dove Samuele Racca è stato vittima di una tragedia ancora in cerca di una spiegazione mentre giocava. Il bimbo aveva solo 10 anni.

Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo è sconvolta per quanto è accaduto a Samuele Racca, un bambino di soli 10 anni rimasto vittima di un incidente che ancora necessita di una spiegazione. Il piccolo – secondo quanto hanno ricostruito i paramedici del 118 – è stato ritrovato senza vita in mezzo alle spighe nel campo in cui stava accompagnando il nonno a mietere il grano. Non si tratterebbe di un incidente occorso per il mancato rispetto delle norme di sicurezza che vigono quando si lavora nei campi come è successo in un caso recente ad una giovane bensì di qualcosa di più oscuro, forse addirittura di un malore causato da un’allergia o da sostanze tossiche che potrebbero aver avvelenato Samuele Racca.

Il bambino – raccontano i familiari – si trovava nel campo con il nonno per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta. Ad un certo punto, si sarebbe arrampicato in un cassone in mezzo alle spighe per giocare mentre più in là la mietitrebbia continuava la sua opera di raccolta e trebbiatura del grano. Il bimbo sarebbe caduto di fronte agli occhi del familiare incredulo giù dalla struttura, senza mai riprendere conoscenza: inutile l’arrivo di un’eliambulanza prontamente contattata dai familiari tramite il 118 dato che i medici hanno trovato il piccolo privo di vita. Secondo i paramedici, c’è la possibilità che le esalazioni causate dalla trebbiatura del grano abbiano avvelenato il bambino scatenando una reazione allergica ma si tratta solo di un’ipotesi che necessita verifiche. Nel frattempo, la frazione del Roero sprofonda nel lutto: Samuele Racca era figlio unico e – stando alle parole dei genitori – era un bambino vivace che amava trascorrere del tempo all’aria aperta quando non era impegnato nel suo sport preferito, il calcio che praticava anche come dilettante.