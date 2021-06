Elodie ha fatto sentire la sua voce dopo che il Vaticano si è espresso in merito al Ddl Zan, chiarendo la propria posizione. Ma le sue parole hanno scatenato la polemica.

Elodie sui social si è schierata contro la recente richiesta del Vaticano al governo italiano di modificare il Ddl Zan. La cantante dopo aver preso posizione è stata attaccata ed ha scatenato tante polemiche, ma i suoi fan (e non solo) le hanno dato ragione, facendole sentire tutto il loro sostegno. Ecco che cosa è successo.

Le parole di Elodie sul Vaticano

“Oggi un ringraziamento speciale va ai miei genitori che non mi hanno battezzata. Grazie“, ha esordito con queste parole Elodie in una Instagram Story, senza aggiungere altro. Il riferimento non è diretto ma è chiaro che la cantate sta parlando di un fatto successo nelle ultime ore e che sta facendo tanto chiacchierare. Il Vaticano ha infatti fatto valere il Concordato per fermare l’approvazione della legge anti discriminazione omofoba e abilista, sostenendo che il Ddl Zan riduca alcune delle libertà della Chiesa cattolica in termini di missione pastorale, missione educativa e caritativa, ma anche di evangelizzazione e di santificazione. In particolare, l’articolo 7 non esenta le scuole private dall’organizzare attività di sensibilizzazione durante la prevista Giornata contro l’omofobia, la lesbofobia e la transfobia, e questo sta creando non pochi disagi alle scuole cattoliche. Secondo il Vaticano il disegno di legge attenterebbe alla libertà di pensiero ai cattolici. Proprio per questo, la Segreteria di Stato ha voluto esprimere tutta la preoccupazione per le condotte discriminatorie: la paura è quella che, se il Ddl Zan verrà approvato, potrebbe portare a controversie di natura giudiziaria.

Immediata è stata la reazione del rapper Fedez, che ultimamente si è fatto paladino della questione sostenendo la discussione ed approvazione del disegno di legge. Ma accanto al marito di Chiara Ferragni iniziano a schierarsi sempre più personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui anche la cantante Elodie che per le sue idee è molto vicina a Fedez. Proprio per questo ha voluto commentare in tono ironico l’accaduto. Sono state tante le critiche ricevute, e molti utenti hanno commentato la reazione della musicista su Twitter.

Ma, dopo le polemiche, Elodie è stata sommersa dall’affetto dei suoi numerosi fan, che non mancano di sostenerla e di farle sentire sempre il loro appoggio.

