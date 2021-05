Un bambino di 8 anni è morto in un grave incidente stradale avvenuto a Bari lungo la Strada Statale 16. Poco prima, sulla stessa strada, si era verificato un altro incidente mortale.

Dramma a Bari, dove in seguito a un grave incidente stradale, avvenuto nella serata di sabato 22 maggio, un bambino di 8 anni è morto. Il piccolo, secondo le informazioni disponibili, viaggiava a bordo di un’auto insieme alla madre – alla guida del veicolo – e al fratellino. Lo scontro è avvenuto sulla Statale 16, nel capoluogo pugliese.

Dopo l’incidente, la madre e i due bambini sono stati trasportati con urgenza presso l’ospedale di Bari in codice rosso; per il piccolo di 8 anni, però, non c’è stato niente da fare: il bambino è morto nella serata di sabato, dopo il ricovero. La mamma e il fratellino, di cui non si conosce l’età, non sarebbero invece in pericolo di vita.

Le ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo dell’incidente insieme al personale sanitario del 118 parlano di un grave tamponamento avvenuto attorno alle ore 18, in cui l’auto con a bordo i due bambini e la mamma avrebbe avuto la peggio.

Poco prima, verso le 17 di sabato, un altro grave incidente si era verificato sulla corsia opposta della stessa strada: in quel caso, ad avere la peggio era stato un motociclista di 36 anni, deceduto dopo uno scontro avvenuto all’altezza di Palese. Non è escluso che, come spesso accade in caso di gravi incidenti, a causare lo scontro fatale per il bambino di 8 anni possano essere stati dei rallentamenti causati da curiosi che, procedendo a rilento sull’altra corsia per osservare le conseguenze del primo scontro, abbiano innescato il tamponamento.

Un dramma, reso ancor più terribile dalla giovanissima età della vittima: sono passati soltanto tre mesi da quando, in provincia di Salerno, un altro grave incidente stradale era costato la vita ad un altro bambino. In quel caso, il piccolo aveva appena 4 anni.