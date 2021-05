Il Principe Carlo dopo le ultime dichiarazioni del figlio ha eliminato tutte le foto di Harry, Meghan e il piccolo Archie dallo studio dalla sua residenza di Londra. Ecco tutti i dettagli.

Dall’ufficio del principe Carlo sono sparite le foto di Harry, Meghan e del piccolo Archie. A rivelare la notizia è stato Daily Mail. Il magazine inglese ha confrontato le immagini dello studio del futuro re, rilasciate prima della pandemia e quelle pubblicate nelle ultime ore in occasione della promozione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Nelle prime insieme a tutti i componenti della famiglia spiccano anche quelle del secondogenito Harry in compagnia della moglie e del figlio, mentre nelle nuove immagini appare solo una fotografia che raffigura la regina Elisabetta, Carlo, William e il piccolo George. Sarà un caso? Per il Daily Mail no. Le interviste rilasciata da Harry e da Meghan Markle negli ultimi mesi avrebbero fatto infuriare il principe del Galles. In modo particolare le ultime dichiarazioni di Harry al conduttore Dax Shepard sarebbero state la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Harry ha accusato il padre di aver avuto una condotta fredda e distaccata per tutta la sua infanzia, creandogli forti traumi psicologici. Un comportamento, che secondo il principe è dovuto al fatto che tutti i membri della famiglia reale sono stati educati in modo anaffettivo.

Un post condiviso da Clarence House (@clarencehouse)

Le accuse quindi ricadono anche sulla Regina Elisabetta e sul marito Filippo D’Edimburgo, colpevoli di non aver cresciuto Carlo e gli altri figli con empatia e amore. Anche questa volta Buckingham Palace non ha rilasciato commenti ufficiali al riguardo ma la misteriosa sparizione delle foto del secondogenito dall’ufficio di Carlo potrebbero essere un chiaro segno di guerra aperta. Secondo alcune voci la famiglia reale starebbe facendo pressione sulla coppia per convincerla a rinunciare ai titoli nobiliari.

Se veramente fare parte della famiglia ha creato così tanti problemi a Harry e soprattutto alla moglie Meghan, che raccontò anche di aver pensato al suicidio, perché mantenere i titoli?

Per molti la risposta è una sola: per business. Le entrate degli ormai indipendenti duchi del Sussex sono in gran parte dovute al prestigio dei loro titoli e rinunciarci potrebbe avere delle pesanti conseguenze sulle loro entrate. E voi cosa ne pensate?