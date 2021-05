Naomi Campbell annuncia su Instagram l’arrivo della sua prima figlia. La venere nera è diventata mamma a 51 anni. Ecco tutti i dettagli.

Naomi Campbell tra qualche giorno compirà 51 anni e il regalo quest’anno è stato davvero speciale. La modella ha comunicato sui social di essere diventata mamma per la prima volta. Per dare la grande notizia ai suoi followers la top model ha scelto di pubblicare una dolcissima immagine sul suo profilo Instagram. Il post apparso nelle scorse ore mostra la mano di Naomi che stringe un paio di piccolissimi piedini. La didascalia non lascia dubbi: “Una piccola, splendida benedizione mi ha scelto per essere sua madre. Sono così onorata di accogliere quest’anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te, mio angelo. Non c’è amore più grande”. La Top model esprime così tutta la sua felicità per l’arrivo della sua bambina. Per ora non è trapelata ancora nessuna notizia in più sulla nascita della bambina e sul nome scelto. Certamente il suo è un annuncio inaspettato: il post in pochissimi istanti ha raccolto quasi un milione di like e tredicimila commenti, tra i quali tantissimi di amici vip della moda e del mondo dello spettacolo come gli stilisti Marc Jacobs, Donatella Versace e Giambattista Valli e le colleghe Eva Herzigova e Mariacarla Boscono.

Naomi non ha mai nascosto il desiderio di diventare madre e negli ultimi anni in alcune interviste aveva dichiarato che grazie alla scienza avrebbe potuto scegliere quando avere un figlio biologico: “adesso grazie alla scienza penso di poterlo fare quando voglio”dichiarò al magazine Evening Standard nel 2017.

E il momento è finalmente arrivato per la gioia di Naomi e mamma della Top Model, Valerie Morris-Campbell: “Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia, sono emozionatissima, ho atteso a lungo di diventare nonna” ha scritto sui social. E noi ci uniamo ai tanti fan della modella per augurarle uno splendido nuovo cammino a fianco della sua piccola. Augurii!