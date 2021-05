Un abbraccio che è equivalso a dargli la vita. Il piccolo Eitan, 5 anni, unico sopravvissuto della sciagurata tragedia di Stresa ha potuto contare su suo padre fino all’ultimo istante di vita di quest’ultimo. E lui, Amit, è riuscito in un miracolo: salvare la vita alla più piccola e indifesa delle creature su quella funivia caduta nel vuoto per venti metri, e scivolata per altri 500.

Danni neurologici esclusi e inizio del risveglio dal coma farmacologico a partire dalla giornata di martedì 25 maggio. E’ questo l’esito della tac a cui è stato sottoposto il piccolo Eitan, 5 anni, unico sopravvissuto alla strage della funivia avvenuta domenica sul Mottarone e dove hanno perso la vita 14 persone, tra cui il papà, la madre e il fratellino più piccolo del bambino ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino.

“La risonanza magnetica non ha evidenziato danni neurologici sia a livello celebrale sia a livello del tronco encefalico: questo ci autorizza nella giornata di domani a cominciare un cauto risveglio del bambino”. E’ quanto fa sapere il direttore generale della Città della Salute Giovanni La Valle.

Eitan non è ancora fuori pericolo ma dai medici filtra “un cauto ottimismo, aspettiamo ancora la giornata di domani per vedere” ha fatto sapere Giorgio Ivani, direttore del reparto di rianimazione. Il bimbo è sedato e costantemente monitorato dopo essere stato sottoposto nella giornata di domenica a un intervenuto chirurgico di diverse ore per la riduzione delle fratture riportate, soprattutto agli arti inferiori.

“Teniamo conto di due fattori – ha aggiunto poi la Valle – una forte debolezza fisica perché gli interventi fatti per la stabilizzazione delle frattura hanno inciso in maniera notevole. E c’è anche un problema psicologico perché riportiamo il bimbo nel mondo reale e quindi bisogna fare attenzione”.

Eitan sarebbe riuscito a sopravvivere alla tragedia del Mottarone, e al terribile impatto con il suolo della funivia, perché avvolto con un abbraccio da papà Amit, 30 anni: “Per essere riuscito a sopravvivere al terribile impatto è probabile che il padre, che era di corporatura robusta, abbia avvolto con un abbraccio suo figlio”. Oltre al genitore il piccolo, di nazionalità israeliana ma residente a Pavia da quattro anni, ha perso la madre, Tal Peleg, 27 anni, il fratellino Tomer detto Tom, di appena 2 anni, e i due nonni materni, arrivati da Israele per stare insieme ai nipotini. “Pregate per il piccolo Eitan” hanno chiesto i familiari accorsi per prendersi cura dell’unico rimasto. La sua sopravvivenza ha un significato enorme per amici e parenti, sconvolti dall’assurdo di una perdita non rimarginabile.