250 milioni di pezzi,ereditato dalla precedente gestione della struttura nazionale per l’emergenza dell’ex commissario L’operazione nasce da una precedente inchiesta sui dispositivi di protezione individuale assegnati alle Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia. Si tratta del residuo di forniture di circa,ereditato dalla precedente gestione della struttura nazionale per l’emergenza dell’ex commissario Domenico Arcuri . Lo scorso febbraio alla Finanza era stato segnalato l’utilizzo in ambito ospedaliero di mascherine cinesi con bassa capacità filtrante e dopo le analisi di laboratorio erano scattati gli accertamenti che hanno portato al sequestro.

L’indagine è per ora contro ignoti e la Procura sta procedendo per il reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. La documentazione acquisita per ora, ha consentito di stimare nel valore in circa 300 milioni di euro. Il fascicolo d’inchiesta friulano sarà trasferito a Roma dove è in corso un’ inchiesta sull’appalto sulle mascherine in cui l’ex commissario Domenico Arcuri è indagato per peculato.