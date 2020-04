Per limitare il rischio di essere contagiato dal Covid 19, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha acquistato quantità enormi di dispositivi di protezione per sé e i suoi collaboratori.

Dall’inizio dell’emergenza del Coronavirus, è cresciuta, praticamente in parallelo, un’altra emergenza: la mancanza di dispositivi adeguati per la protezione individuale negli ospedali. Il che ha contribuito – se non causato – alla morte di oltre 100 medici e una trentina di infermieri che sono rimasti infettati dall’infezione virale. Eroi mandati a combattere “a mani nude”, come è stato più volte ricordato. Infatti, già a fine febbraio, poco dopo lo scoppio del Coronavirus in Italia – riportava Adnkronos – l’Anaao – Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri, denunciava la carenza di dispositivi per la tutela degli operatori sanitari. “Non è ammissibile la mancanza di idonei dispositivi di protezione, adducendo un esaurimento scorte”, sostenevano i rappresentanti sindacali.

Ma oltre agli operatori sanitari, anche molti comuni cittadini, tra cui anziani e soggetti a rischio, sono rimasti a secco, senza possibilità di acquistare mascherine né guanti né gel disinfettanti per le mani. Infatti, i dispositivi, già verso la fine di febbraio, erano terminati in quasi tutte le farmacie e parafarmacie delle Regioni più colpite, Lombardia in primis, e online venivano venduti a prezzi esorbitanti. Ma, in mezzo a questa rincorsa ai dispositivi, c’è chi è riuscito, lo stesso a fare scorta: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Premier – spiega Il Tempo – ha acquistato una gran quantità di mascherine, guanti, gel, perfino camici e bombole di ossigeno. Materiale che doveva servire non soltanto per sé ma anche per i suoi collaboratori.

A dimostrazione degli acquisti fatti, il quotidiano ha riportato la documentazione. Il 26 febbraio il premier ha acquistato 500 mascherine APVR FFp3 al prezzo di 7,98 euro ciascuna e 10.000 mascherine chirurgiche a soli 0,20 centesimi l’una. Ordine che è stato integrato, l’ultima settimana di marzo, con altre 32.400 mascherine chirurgiche sempre alla stessa cifra. Sempre per mettere al sicuro Palazzo Chigi. E fin dall’inizio dell’emergenza, l’ufficio mendico del Presidente del Consiglio ha acquistato 4 bombole da 1,4 lt e 7 bombole da 2 lt per la fornitura di ossigeno. Ma non è ancora tutto. Sono stati spesi 9000 euro in farmaci e 2500 euro per il frigorifero per conservarli. Altri 8000 euro, invece, sono serviti all’acquisto di 2 defribillatori semiautomatici. Inoltre sono stati acquisiti anche 2 elettrocardiografi.

Fonte: Il Tempo, Adnkronos

