Selvaggia Lucarelli e il fidanzato contro il condominio: è bufera per il barbecue sul terrazzo, si accende lo scontro sui social. Ecco che cosa è successo.

Arriva il caldo ed inizia la stagione del barbecue: così Selvaggia Lucarelli ed il fidanzato, lo chef Lorenzo Biagiarelli, hanno voluto inaugurare il terrazzo con una grigliata. Ma è giusto grigliare sul terrazzo quando si abita in un condominio? Qualcuno nello stabile non lo ha tollerato ed è arrivata una lettera di lamentele da parte di un anonimo. La reazione di Biagiarelli è stata furiosa, e così il fidanzato della Lucarelli ha pubblicato tutto sui social.

Sono giorni di litigi per Selvaggia Lucarelli ed il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. I due hanno avuto problemi con i propri condomini dopo che Lorenzo, chef di professione, ha deciso di organizzare una grigliata sul proprio terrazzo con il nuovo e sfavillante barbecue che aveva anche mostrato ai propri followers su Instagram. “Dichiaro la stagione: APERTA!“, aveva scritto in didascalia alla foto per mostrare il nuovo gioiellino sui social, ma ancora non sapeva quello che lo avrebbe aspettato di lì a poco.

Il giorno successivo alla grigliata, infatti, negli spazi comuni del condominio sono apparsi degli avvisi che avvertivano delle lamentele di alcuni condomini per “forti odori di fumo e alimenti bruciacchiati” provenienti da un balcone dei primi piani. Fumi che “causano fastidiosi bruciori agli occhi e alla gola e si spargono piacevolmente negli appartamenti sovrastanti“, recita il testo. Quella dei condomini era così una richiesta di terminare le grigliate in nome del buon senso comune.

La mancanza della firma in fondo alla lettera, però, ha fatto andare su tutte le furie Lorenzo che l’ha considerata una mancanza di coraggio ed ha deciso così di rispondere a tono, pubblicando poi le sue parole in una Instagram Story.

La risposta di Lorenzo

La replica del fidanzato di Selvaggia Lucarelli è stata tanto dura quanto ironica. Dopo essersi dichiarato offeso dalla definizione “alimenti bruciacchiati” e aver difeso a spada tratta la sua esperienza di chef ‘grigliatore’ frutto di anni di esperienza, Lorenzo è passato al contrattacco. Secondo lui non è possibile che non esista un minimo di tolleranza dopo più di un anno passato in clausura. La questione è sempre stata molto delicata e sembra essersi per tutti inasprita con l’introduzione dei lock down: dove finisce la libertà degli altri e inizia la propria? Certo è che per vivere in simbiosi per un lungo periodo a stretto contatto c’è bisogno di comprensione. Lorenzo nella sua risposta sottolinea come invece nel condominio ci sia gente che spesso si lamenta per poco a partire dal rumore del cane di piccola taglia che ogni tanto abbaia ai parcheggi abusivi dei condomini (ma secondo lui necessari) sotto casa. Secondo Biagiarelli quindi la tolleranza è poca. Tolleranza che diventa alta però quando si tratta di scegliere di vivere in una delle città più inquinate, Milano, in un condominio che non ha un sistema di riscaldamento ecologico. “Più che spegnere il barbecue, quindi, sarebbe proprio meglio andare a vivere in campagna“, chiude così lo sfogo Lorenzo. Ed invita il condomino a firmare la propria lettera e raccogliere le firme di chi come lui si lamenta dell’odore.

Sui social l’argomento è chiacchieratissimo e sta spaccando il web in due: tanti fan si schierano a favore della coppia, altrettante persone invece esprimono il proprio dissenso.