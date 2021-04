Isola dei famosi, la maledizione del reality: quarto ritiro per gravi motivi

Continui infortuni si abbattono sulla 14esima edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco cosa succede sulla spiaggia dell’Honduras.

La quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi non procede nei migliori dei modi. Oltre gli ascolti ben sotto le aspettative di Mediaset l’avventura dei naufraghi sembra maledetta da una serie di sfortunati eventi che hanno portato al ritiro di 4 concorrenti in pochissime settimane. Primo tra tutti Beppe Briada che a pochi giorni dal suo sbarco sulla spiaggia deserta dell’Honduras ha dovuto tornare in patria in fretta e furia per assistere il padre e la madre entrambi positivi al Covid. Ma la disavventura di Braida è stata solo l’inizio di un turbine di incidenti che hanno colpito il gruppo di Vip. Ne sa qualcosa Brando Giorgi che dopo le innumerevoli critiche per essersi isolato dal gruppo vivendo in solitaria ha dovuto abbandonare il gioco a seguito di un distaccamento della cornea. Giorgi dopo numerosi controlli è tornato in Italia per sottoporsi ad una delicata operazione. Fortunatamente come ha fatto sapere lo stesso attore tramite i social, l’intervento è andato bene e dopo una lunga convalescenza dovrebbe riprendere completamente la vista. Sorte simile per Elisa Isoardi: la bella presentatrice piemontese, leader indiscussa dell’Isola dei Famosi, ha salutato i compagni di avventura a seguito di un infortunio che gli è costato un danno all’occhio destro.

Elisa stava controllando il fuoco quando è stata colpita da un pezzo di brace che le ha comportato delle lesioni all’occhio. Nonostante un primo tentativo di medicazione per restare in gioco il forte dolore l’ha costretta a tornare in Italia per sottoporsi a controlli più scrupolosi. Anche lei appena arrivata a casa ha fatto sapere che grazie alle cure riprenderà presto la vista. Nelle scorse ore è stato il turno di Paul Gascoigne. L’ex calciatore si era infortunato ad una spalla durate lo svolgimento di una prova ricompensa.

Inizialmente la situazione non sembrava grave ma a seguito dei controlli medici è risultata una slogatura della spalla. Non è bastata il tutore ad arginare la situazione e Paul ieri sera ha annunciato il suo ritiro forzato. Insomma sembra proprio che sopra questa edizione dell’Isola ci sia un velo di sfortuna che continua a provocare prematuri abbandoni del gioco. Non ci resta che attendere per scoprire chi sarà il prossimo!