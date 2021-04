Festeggiamenti annullati: questa è stata la decisione presa dalla Regina Elisabetta per il suo 95esimo compleanno. Dopo la scomparsa del Principe Filippo infatti, la sovrana ha scelto di annullare tutto, compresa la consueta foto prevista ogni anno.

Festeggiamenti annullati: questa è stata la decisione presa dalla Regina Elisabetta per il suo 95esimo compleanno. Dopo la scomparsa del Principe Filippo infatti, la sovrana ha scelto di annullare tutto, compresa la tipica foto prevista ogni anno. Ma non solo; infatti secondo quanto riportato dai tabloid, come lo scorso anno, anche per il 2021 è stato confermato l’annullamento di uno degli eventi più significativi per la Royal Family: il Trooping the Colour. L’evento, cancellato per rispettare le norme anti contagio Covid-19, è uno dei più famosi eventi pubblici con il quale si festeggia la Regina e che, solitamente, si tiene a giugno.

Per provare ad alleggerire il dolore e la solitudine della regina però, i suoi cari, hanno deciso di farle visita a turno in casa Windsor per starle accanto anche nel giorno del suo 95esimo compleanno. Sarà un 21 aprile, giorno in cui è nata la sovrana, diverso, spento, vuoto. Un compleanno in cui risuona forte l’assenza del Principe Filippo, che per oltre 73 anni ha festeggiato con la Regina ogni celebrazione e ricorrenza. Nonostante questo però tutta la Royal Family ha deciso di stare insieme alla sovrana e così figli, nipoti e consorti hanno deciso di passare in famiglia la giornata. Secondo quanto riportato dal Sun infatti, ad alternarsi al suo fianco saranno in primo luogo la figlia Anna, la duchessa di Cornovaglia, Camilla, moglie dell’erede al trono Carlo, e la contessa di Wessex, Sofia, consorte del quartogenito Edoardo. Mentre Kate Middleton, che non ha ancora ricevuto il vaccino, avrà un ruolo più distanziato.

Non ci sarà il nipote Harry, tornato negli Stati Uniti dalla moglie incinta Meghan e dal figlioletto Archie, dopo essere volato la settimana scorsa nel Regno Unito per i funerali del nonno.

L’amore della regina Elisabetta

“È stato, molto semplicemente, la mia forza e la mia roccia ed è rimasto per tutti questi anni, e io, tutta la famiglia, e questo come molti altri Paesi, abbiamo con lui un debito più grande di quanto lui avrebbe mai rivendicato o di quanto mai sapremo“, sono le parole colme d’affetto con le quali queen Elizabeth ha salutato, per l’ultima volta, il suo Filippo. Il messaggio, pubblicato sui social della Royal Family, ha raccolto l’affetto delle persone di tutto il mondo.