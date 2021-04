Akash Kumar, la frecciatina di Barbara d’Urso:”Ecco la differenza tra noi”

Akash Kumar ospite di Barbara D’Urso si scaglia contro tutte le persone l’hanno criticato la conduttrice interviene rimettendolo in riga. Ecco cosa gli ha detto.

Dopo la sua prematura uscita dall’Isola dei Famosi, Akash Kumar arriva nel salotto domenicale di Barbara D’Urso. Il discussissimo modello di origini indiane ha scelto di presentarsi da Barbi per difendersi dalle tantissime accuse ricevute nelle scorse settimane. Accuse che il 29enne non sembra più riuscire a gestire diventando spesso aggressivo e intollerante. Prima tra tutte l’insinuazione che il suo colore di occhi sia frutto di un’operazione chirurgica. Alcuni testimoni infatti raccontano che Akash Kumar sarebbe sempre stato conosciuto nel suo paese di origine come il ragazzo con gli occhi neri. Secondo il chirurgo dei Vip Giacomo Urtis e molti altri, il modello si sarebbe recato in un paese dove questo tipo di operazione è permessa tipo il Marocco per rendere i suoi occhi scuri di un azzurro cristallino. La cosa incomprensibile e che insinua ancora di più il sospetto è che il 29enne al posto di mostrare alcune foto della sua infanzia e adolescenza che possano facilmente dimostrare la sua tesi preferisca far controllare in diretta alla D’Urso il suo passaporto per certificare di non essere mai stato in Marocco.

Come gli fa notare la conduttrice l’operazione può essere svolta in altri paesi oltre al Marocco e la prova del passaporto è decisamente inefficace. In realtà alcune settimane fa Akash aveva pubblicato e poi rimosso una foto di un bimbo indiano con gli occhi azzurrissimi, ma secondo alcune ricerche dei suoi followers sembra proprio che la foto sia presa dai motori di ricerca. Nel corso del suo confronto con Barbara, Akash si è poi scaldato in modo eccessivo rispondendo al collega e amico Alex Belli, presente in collegamento da casa sua.

Un atteggiamento un po’ troppo aggressivo che ha costretto la d’Urso a intervenire ma Akash si è giustificato affermando che anche lei essendo molto criticata dovrebbe capire la rabbia che la situazione scaturisce. “Anche tu sei parecchio criticata…”, ha sottolineato Kumar. Pronta la replica di Barbara: “Tu ti arrabbi, io rido! Questa è la differenza”. Una lezione di classe da Barbara D’Urso.