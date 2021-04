Katia Follesa in una recente intervista ha parlato della sua storia d’amore controversa con il comico e collega Angelo Pisani, con il quale ha anche una figlia. I due però ancora non sono sposati: ecco che cosa ha detto la Follesa.

La storia tra Katia Follesa e Angelo Pisani va avanti ormai da molti anni, tra alti e bassi. La comica, classificata seconda a “LOL”, ne ha parlato senza filtri in un’intervista per il settimanale “Intimità”. Ecco le sue parole.

Katia Follesa è recentemente tornata al centro del gossip dopo la sua partecipazione a “LOL“, il programma di Amazon Prime che sta riscuotendo tanto successo sul web e non solo.

Nello show dieci tra i più famosi comici italiani si sono sfidati per sei ore consecutive, provando a rimanere impassibili mentre ognuno cercava di far ridere gli altri concorrenti. Ad arrivare alla ‘finalissima’ è stata proprio Katia Follesa, che si è sfidata fino all’ultimo con Ciro Priello. Nonostante alla fine Ciro abbia avuto la meglio, vincendo la prima edizione di “LOL”, Katia si è fatta molto notare dal pubblico a casa.

Nuovamente ora la comica è al centro delle attenzioni del gossip, dopo il periodo con il Covid che la ha fatta apparire su tutti i maggiori giornali di cronaca rosa.

La Follesa è stata così raggiunta dal settimanale “Intimità” per un intervista, nella quale ha parlato del suo rapporto ‘complicato’ con l’attuale compagno (e collega) Angelo Pisani. Con Angelo, dopo oltre venti anni di relazione e una figlia ormai quasi adolescente, ancora non è arrivato il matrimonio.

Katia Follesa, l’amore con Angelo Pisani

È stata proprio lei a fare il primo passo, facendosi avanti con il comico di Zelig di cui era fan. Il primo autografo di Pisani Katia lo conserva ancora oggi perché è stato proprio in quell’occasione che la comica gli ha proposto un primo appuntamento. Da quel giorno tra i due è scattata la scintilla che dura ancora oggi, 20 anni dopo l’inizio della loro relazione anche se con molti alti e bassi. La loro love story iniziata dal 1999 ha portato anche alla nascita di una bambina, Agata, nel 2010. Ma non sempre è andato tutto liscio.

“Tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta. Continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi“, ha spiegato Katia a “Intimità”. Fortunatamente il periodo di maggiore crisi tra i due è stato superato. “Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato anche giustamente da altre cose“, racconta la Follesa. “Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai”

Katia e Angelo, matrimonio in arrivo?

Riguardo al matrimonio, più volte la coppia ne ha parlato in televisione ma effettivamente il grande giorno non è ancora arrivato. Entrambi infatti sono molto impegnati con il lavoro e non hanno tanto tempo disponibile per organizzare una cerimonia. Inoltre, la stessa Katia ha ammesso di non sognare in particolar modo il giorno del “sì”.

Insomma la coppia sta già bene così come è, felice insieme alla figlia Agata di 11 anni, e se il matrimonio arriverà mai sarà solo la ciliegina sulla torta.