Elisa, due lutti per il Covid: il commovente sfogo su Instagram

La cantante Elisa a causa del Covid ha subito due gravi lutti in famiglia. Il suo racconto sui social ha commosso tutti i fan: ecco le sue parole.

Il virus non risparmia nessuno, nemmeno i vip e i loro familiari. E così il Covid si è portato via anche due stretti parenti della cantante Elisa Toffoli, che ha voluto ricordarli con tanto amore in una commovente lettera pubblicata su Instagram allegata ad alcune fotografie che la ritraggono, da bambina, in loro compagnia. Le sue parole hanno scaturito nei fan un mare di commenti per mostrare il proprio affetto e vicinanza: ecco che cosa ha scritto la cantante.

Elisa, la dolcissima dedica su Instagram

“È ancora quasi impossibile accettare che questo Covid via abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente“. Inizia così la dolce lettera che Elisa Toffoli, 43 anni, ha voluto dedicare a due suoi stretti parenti, appena deceduti a causa delle complicanze da Coronavirus. La cantante con le sue parole ha rivelato di aver perso due familiari che sono stati estremamente importanti nella sua formazione e nella sua crescita: i suoi zii.

“Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni“, racconta ai followers, anche se Elisa scrive come se si riferisse direttamente ai suoi amati zii.

La cantante racconta di come la zia sia stata in grado di aprirle nuovi orizzonti, fatti di immaginazione e di creatività. “Una finestra sul palco” – scrive la 43enne – che ha permesso alla giovane Elisa di assorbire il più possibile la loro energia creativa e il senso di potere e magia che emanavano. “È lì che ho iniziato a decidere che avrei deciso, che avrei ascoltato quello che avevo dentro. Lì ho imparato che era possibile farlo“, spiega.

Gli zii hanno avuto un ruolo essenziale nella formazione della cantante. Erano degli individui completamente liberi, talmente pieni di vita che brillavano, e che sono stati in grado di cambiare le regole del gioco in una provincia Friulana dei primi anni settanta. “L’avete piegata. Avete scavalcato barriere di ogni genere, in nome della libertà e dell’arte. Dei giganti“, continua a scrivere.

“Sempre tornerò ai vostri occhi concentrati, ai vostri volti sognanti, sempre mi ispireranno. Ma la cosa più preziosa e immortale è il vostro spirito. Esprimersi. Cantare. Ballare. Essere. Vivere. Piangere. Ridere. Questo si tramanda e questo rimane. Per sempre. Continuerò per me stessa, e anche per voi. Come prima e di più. La vita ci racconterà tutti, non le parole“, conclude infine Elisa, augurando buon viaggio nella Luce a zia “Dani” e zio Franco.

Immediati i tantissimi commenti da parte degli utenti dei social, tanti anche da parte di colleghi famosi che si sono espressi facendole le condoglianze. Tra loro Lorenzo Jovanotti, Rudy Zerbi, Miriam Leone, Ermal Meta.