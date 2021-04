Stefano De Martino ha un nuovo amore? Possibile flirt con una conduttrice

Stefano De Martino è finito di nuovo al centro della cronaca rosa per un possibile flirt con un’amatissima conduttrice televisiva

Si torna a parlare del presunto flirt che vede protagonista Stefano De Martino e Andrea Delogu, entrambi single da diversi mesi. Lui come tutti sappiamo si è separato da Belen la scorsa stagione mentre lei anche se fino ad oggi non ha mai confermato l’addio, è quasi ufficiale che si sia lasciata dall’attore Francesco Montanari. Di un possibile avvicinamento dei due conduttori se ne è parlato già diverso tempo ma pare che nelle ultime settimane qualcosa stia bollendo in pentola. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Stefano De Martino e Andrea Delogu uniti da un forte legame

Già nelle scorse settimane si è parlato di un certo feeling tra Stefano De Martino e la famosa “rossa”, come si fa chiamare la Delogu . I due si scambiano da diverso tempo varie battute sui propri profili social ed entrambi non hanno mai nascosto una certa simpatia reciproca. Nello stesso tempo, soprattutto Andrea ha sempre cercato di allontanare i pettegolezzi dalla sua sfera privata ma questa volta Alberto Dondolo ha lanciato lo scoop dichiarando di non avere dubbi!.

Sul Magazine Oggi viene sottolineato che tra l’ex di Belen e l’ex di Montanari ci sia un feeling particolare anche se si tratta di una semplice amicizia. Per ora nessuna love story all’orizzonte, ma i ben informati parlano di un intesa molto particolare che potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. Quel che è certo è che i due conduttori hanno il cuore libero e di conseguenza sono liberi di viversi a pieno…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Come si sono conosciuti i due conduttori?

De Martino e la Delogu si sono conosciuti proprio negli studi Rai qualche anno fa. Parliamo precisamente del 2019, quando l’ex ballerino della scuola di Amici è approdato sulla rete di Stato al timone di The Voice of Radio2.

All’epoca sia Stefano che Andrea avevano una situazione sentimentale ben diversa da oggi e chissà se con il tempo la loro amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Per ora non resta altro che sperare…