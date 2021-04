Elisabetta Gregoraci lo rivela sui social con una fotografia: ha ricevuto 300 rose rosse, spedite da un misterioso ammiratore segreto. Ecco le sue parole.

Elisabetta Gregoraci ha subito condiviso la notizia con tutti i suoi followers su Instagram: ha ricevuto un mazzo di 300 rose rosse da un ammiratore segreto. Ecco che cosa ha scritto l’ex gieffina nel post.

Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip 5

Elisabetta Gregoraci, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 5, ha notevolmente aumentato la propria visibilità nel grande pubblico. L’ex moglie di Flavio Briatore infatti durante i suoi tre mesi di permanenza nella Casa del GF Vip (che ha volutamente deciso di abbandonare in anticipo il 7 dicembre 2020) ha raccolto molti consensi nel pubblico, estendendo ulteriormente la già larga fetta di followers affezionati.

Specialmente sui social non sono mancate continue dimostrazioni d’affetto, tra cui anche l’apertura di moltissime fan-page dedicate, pronte a condividere immagini inedite della loro star o sostenerla nel momento del bisogno.

Sono tantissime anche i profili su Instagram o Twitter totalmente dedicati ai “Gregorelli“, gioco di parole tra i cognomi Gregoraci e Pretelli (Pierpaolo), ex gieffino con il quale inizialmente la showgirl aveva intessuto una speciale amicizia all’interno della Casa del reality show di Canale 5. Anche se il rapporto speciale tra i due era poi andato scemando, è riuscito comunque a far sognare i telespettatori che tutt’ora, a quasi quattro mesi dall’uscita di Elisabetta dalla Casa, sperano in un ritorno di fiamma.

Le 300 rose rosse per Elisabetta Gregoraci

Ma il grande successo di Elisabetta Gregoraci non è solo nel pubblico: la sua grande visibilità le ha portato anche una lunga fila di nuovi corteggiatori. E così, in un periodo splendido per l’ex di Briatore (dopo la fine del GF Vip ha lanciato una linea di magliette e cappellini), è arrivata anche una fantastica sorpresa. Un enorme mazzo di 300 rose rosse ha stupito Elisabetta, talmente bello che ha deciso di fotografarlo e postarlo sui social.

Leggi anche -> La Gregoraci replica alle critiche di Pretelli: i “Gregorelli” si sgretolano

Leggi anche -> Pierpaolo Pretelli svela un dettaglio inedito su Elisabetta Gregoraci: è scoop

“300 red roses … Thanks… Chiunque tu sia“, recita la didascalia allo scatto. Per l’occasione, la 41enne si ritrae in fotografia insieme al mazzo, rigorosamente vestita di rosso. Ma chi le ha mandate? Nemmeno lei lo sa: si tratta di un ammiratore segreto, che ha voluto esprimere il proprio interesse per la bella Elisabetta proprio in questo modo.

“Te le ho mandate io“, scherza l’ex ‘coinquilino’ della Casa del Grande Fratello Enock Barwuah, ma si tratta di un commento ironico. E così il mistero resta aperto: chi sarà l’ammiratore segreto di Elisabetta Gregoraci?