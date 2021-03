L’ex gieffina Elisabetta Gregoraci replica alle critiche di Pierpaolo Pretelli fatte nei giorni scorsi con un post sui social

Sembra proprio che Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci non trovino pace. I due ex gieffini continuano a lanciarsi frecciatine a vicenda e l’ultima stoccata è arrivata poche ore fa da parte della modella calabrese. Nei giorni scorsi Pierpaolo è stato molto chiaro chiedendo a tutti di avere rispetto di Giulia e di smettere di insinuare cose mai esistite con l’ex di Briatore. Tra loro due fuori dalla Casa di Cinecittà non sarebbe potuto nascere mai nulla e di questo ne sono consapevoli entrambi. Nonostante ciò, i Gregorelli continuano a tifare per loro, sperando magari in un colpo di scena.

Pierpaolo Pretelli stufo dell’atteggiamento della Gregoraci

Nei giorni scorsi Pierpaolo Pretelli è stato molto chiaro chiedendo ad Elisabetta Gregoraci di smetterla di alimentare i gossip. Nel dettaglio l’ex velino di Striscia la Notizia le ha chiesto di non mettere più like e commenti alle fanpage che riguardano i Gregorelli.

“Lei ha sempre tenuto il discorso ‘Gregorelli’ sull’amicizia e tale deve rimanere, un’amicizia. E’ sempre stata chiara, un futuro fuori dalla Casa con me non ci sarebbe stato e non ci sarebbe stato a prescindere da Giulia Salemi”. Per questo motivo non c’è bisogno di continuare a far credere ai fan cose che non esistono, soprattutto perchè ad oggi ha una fidanzata, ha concluso.

La replica di Elisabetta Gregoraci

Dopo gli attacchi duri da parte di Pierpaolo Pretelli la Gregoraci non è rimasta in silenzio e ha replicato a tono duro sui social. Come si vede in un Ig stories, l’ex gieffina ha postato una foto con una mano sulla bocca, invitando al silenzio. All’immagine ha anche aggiunto una canzone I Believe I Can Fly di R. Kelly, che lascia pochi dubbi.

Ovviamente la frecciatina è scontata e i fan ancora una volta si sono schierati dalla sua parte. A suo favore sembra anche essere la famiglia di Pierpaolo che a distanza di mesi ancora non pare aver accettato la presenza di Giulia Salemi nella vita del loro figlio. Cosa risponderà adesso Pretelli?