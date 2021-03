La decisione della Germania sul vaccino AstraZeneca è controversa: il vaccino non sarà somministrato a nessuna persona sotto i 60 anni, dice il Governo tedesco.

La Germania torna a prendere misure controverse nei confronti del vaccino per il Coronavirus AstraZeneca, giudicato sicuro dall’Agenzia Europea del Farmaco, e decide di fermarsi nella somministrazione. Una scelta che segue a stretto giro la decisione di alcuni ospedali di Berlino. Una prima presa di posizione ufficiale, in tal senso, è arrivata dallo Charité, principale centro ospedaliero della capitale tedesca che ha bloccato le iniezioni del vaccino AstraZeneca per le sue collaboratrici under 55. Una mossa, ha spiegato la portavoce Manuela Zingl, necessaria “perché ci sono stati altri casi di trombosi cerebrale in Germania“.

La portavoce ha precisato che le complicazioni non hanno riguardato le vaccinazioni alla clinica Charité. 12 mila dipendenti sarebbero stati vaccinati e di questi a circa il 70% con AstraZeneca. Resta da capire se riceveranno anche la seconda dose. Secondo il quotidiano Tagesspiegel anche il gruppo ospedaliero Vivantes avrebbe fermato le vaccinazioni con AstraZeneca per le donne under 55, e in altri nosocomi di Berlino si stava discutendo se seguire la stessa strada.

Dopo gli ospedali è stata la vota della politica. A interrompere le vaccinazioni anti Covid ha provveduto il Land di Berlino che ha deciso di sospendere la somministrazione per uomini e donne sotto i 60 anni. Lo stop ha avuto effetto immediato: sospesi tutti gli appuntamenti nei centri vaccinali della capitale. Le medesime decisioni sono state prese nel distretto di Euskirchen in Nordreno-Vestfalia dove è stata inibita la vaccinazione con AstraZeneca alle donne sotto i 55 anni.

I casi di trombosi che sono stati presi in considerazione dalla clinica Charitè non sono stati meglio specificati ma negli ultimi giorni – secondo le autorità del distretto di Euskirchen – ci sarebbero stati almeno due casi di malessere che hanno interessato rispettivamente una 47enne deceduta dopo il vaccino per cause non ancora rese note dal Governo di Berlino ed una 28enne che ha sofferto di un malore.

Le iniziative che i centri ospedalieri e le autorità locali hanno intrapreso sono state prese molto sul serio dal Governo di Berlino guidato dal cancelliere Angela Merkel che ha deciso di estenderle su tutto il territorio nazionale. A farsi sentire è stato il portavoce alla sanità nazionale tedesco Dilek Kalayci che ha affermato: “Abbiamo deciso, per precauzione, di fermare la vaccinazione di chi ha meno di 60 anni con Astrazeneca”.

La Germania non è l’unico paese ad aver imposto limitazioni sull’uso del farmaco: la Svizzera ha richiesto ulteriori test prima di ritornare a farne uso mentre i paesi scandinavi hanno fermato le somministrazioni. Episodi che rallentano significativamente la velocità delle vaccinazioni in Europa.