Beyoncé Knowles, la famosa cantante americana, è stata derubata. I malviventi sono riusciti a sottrarle un milione di dollari in beni di lusso dai suoi depositi. Ecco cos’è successo.

La nota popstar statunitense Beyoncé Knowles è stata derubata: il furto è avvenuto in tre depositi nei quali la cantante aveva lasciato i suoi beni. Il valore della merce rubata è di oltre un milione di dollari. Ecco che cosa è successo.

Un milione di dollari in scarpe e borse. È quanto sono riusciti a rubare i malviventi che si sono intrufolati in ben tre depositi di stoccaggio della popstar situati nell’area di Los Angeles. Come spiegato dal tabloid americano “TMZ”, i ladri sono riusciti a mettere a segno il loro colpo per ben due volte nell’arco di una settimana, utilizzando lo stesso metodo per intrufolarsi nei tre depositi differenti.

Nonostante i magazzini presi di mira non appartengano strettamente a Beyoncé bensì alla compagnia di produzione della cantante, la “Parkwood Entertainment”, i beni sottratti sembra siano esclusivamente quelli di proprietà della 39enne del Texas.

A mancare all’appello sono soprattutto borse e vestiti firmati di “Queen Bey”, ma non solo. Nel secondo colpo messo a segno infatti sono stati sottratti ulteriori oggetti, tra cui borsette, giocattoli per bambini e fotografie di uno degli stilisti di Beyoncé.

Il valore totale del materiale sottratto segna una cifra strabiliante: un milione di dollari. Un danno molto esteso quindi è stato inflitto alla cantante, che adesso sta collaborando attivamente con la polizia per individuare i colpevoli. Al momento non c’è ancora nessun sospettato, ma le indagini stanno proseguendo.

Non è la prima volta che una celebrity del calibro di Beyoncé viene derubata. Un esempio molto simile, anche in termini di refurtiva (vestiti e fotografie) era capitato recentemente ad un’altra nota cantante internazionale: Miley Cyrus. Le dinamiche erano state le stesse: i ladri si erano intrufolati in un deposito, riuscendo a derubare molti oggetti di valore. Come segnalato dalla polizia americana, questo genere di reati sono in aumento.

Beyoncé ai Grammy Awards

Fortunatamente Beyoncé può consolarsi con i Grammy Awards appena ricevuti. Solo due settimane fa infatti la sua conquista di ben quattro premi ai prestigiosi “Oscar della musica” ha potuto bilanciare la spiacevole esperienza appena vissuta con i ladri.

La sua ultima vittoria le ha fatto raggiungere un record mai visto prima: Beyoncé è la donna ad aver vinto più statuette (28) nella storia dei Grammy Awards.