Dopo la diretta Instagram di Sophie Codegoni, anche Matteo Ranieri ha annunciato la rottura con l’ex tronista di Uomini e donne

Ieri sera, dopo tante voci, Sophie Calderoni ha annunciato sui social che tra lei e Matteo la storia è finita. I due, come tutti ricorderanno, si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi e a distanza di un mese dalla scelta, si sono detti già addio. L’ex tronista di Uomini e donne è apparsa molto affranta e delusa ma ha specificato che per evitare altre sofferenze la separazione è la miglior strada da prendere. Dopo le dichiarazioni della giovane modella, però, sono appena arrivate anche quelle dell’ex corteggiatore: ‘Ci siamo lasciati da persone civili’.

Sophie Calderoni e Matteo si sono lasciati

La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne fin dall’inizio della conoscenza nel programma sembrava molto affiatata. Purtroppo, tra i due è calato il gelo, tanto che usi social sono apparsi sempre meno insieme. Infatti, nelle ultime settimane ai fan non era passato inosservato tale atteggiamento e sul web circolava voce di una presunta crisi.

Una crisi confermata ieri sera da Sophie Calderoni e anche da Matteo pochi istanti fa. Ranieri con una serie di stories su Instagram ha ammesso che non è più insieme alla tronista e i motivi sono molto semplici. “Volevo annunciare e confermare la fine della mia relazione”.

L’ex corteggiatore di Uomini e donne rompe il silenzio

Matteo Ranieri ha continuato ancora dicendo che in questi giorni è stato assente dai social proprio per questo motivo. Compresa la situazione e metabolizzato il dolore ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua e dare soprattutto spiegazioni ai fan: “Ci siamo lasciati perchè non andavamo d’accordo su tante cose”, ha ammesso l’ex corteggiatore di Uomini e donne.

Il giovane ha precisato che ha uno stile di vita molto diverso da quello di Sophie, compresi anche gli interessi e anche i progetti futuri. Insomma, due persone completamente incompatibili che da ragazzi maturi hanno preferito interrompere subito. Matteo ha spiegato che negli studi di Uomini e donne, tra lui e l’ormai ex fidanzata era tutto speciale ma una volta fuori si sono accorti che le cose erano molto diverse.