Fulvio Abbate contro Tommaso Zorzi, botta e risposta via social

Fulvio Abbate risponde a tono dopo che Tommaso Zorzi ha reso nota sui social una chat tra i due nella quale il vincitore del GF Vip 5 avvisava Abbate della sua decisione di querelarlo. Ecco che cosa sta succedendo.

È botta e risposta sui social a suon di post tra Tommaso Zorzi e Fulvio Abbate. Che cosa sta succedendo tra i due ex compagni di viaggio al Grande Fratello Vip 5? Pare che i dissapori tra i due abbiano portato ad una querela ed anche alla sua controquerela. Ecco i motivi del litigio.

Cosa sta succedendo nelle ultime ore tra Tommaso Zorzi e Fulvio Abbate? Per capirlo occorre fare un passo indietro, tornando alla partecipazione di Zorzi alla prima puntata della nuova stagione del “Maurizio Costanzo Show” di pochi giorni fa, mercoledì 24 marzo.

Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show

La presenza del vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto registrare al programma di Maurizio Costanzo numeri da record, ma questi non sono bastati al pubblico per esprimere piena approvazione nei confronti del giovane influencer e anzi sui social ci sono state molte critiche. Il motivo? Sembra che non sia andato giù il suo atteggiamento nei confronti di un’altra ospite presente in studio, la politica Giorgia Meloni.

Nonostante Zorzi si sia sempre battuto per i diritti degli omosessuali, infatti, al momento della propria domanda alla politica durante l'”Uno contro tutti” il 25enne non ha mai accennato a tematiche riguardanti la comunità LGBTQ+ né all’aggressione omofoba avvenuta in stazione a Roma qualche giorno fa. Anzi, ha voluto parlare d’altro.

Questo non è per niente piaciuto ad alcuni dei suoi followers e nemmeno a Fulvio Abbate, che su Twitter ha commentato live: “Voi siete Zorzi, nutrie della Meloni. Noi sicuri di non avere nulla da condividere con la paccottiglia fascista. Ora e sempre“.

Il commento non è passato però inosservato al giovane influencer che ha deciso così di scrivergli personalmente in chat sui social, avvisandolo di averlo querelato, e di postare poi la conversazione tra le sue Instagram Stories. “Probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano ad essere infrequentabile da molti“, tuona Zorzi nel messaggio, “ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti“.

La risposta di Fulvio Abbate

“Seguirà la mia controquerela per gli insulti che questo signore mi ha rivolto“, ha dichiarato Fulvio Abbate, raggiunto da “super guida tv”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi proseguito spiegando le ragioni della sua critica a Zorzi, che erano quelle di far valere i diritti della comunità LGBT.

“Evidentemente dobbiamo avere nostalgia per i gay militanti rivoluzionari di una volta. Non siamo tutti nutrie“, continua Abbate. “Zorzi vada a imparare da chi le battaglie le ha fatte davvero, cominciando dal Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano di Angelo Pezzana negli anni Sessanta, e non nel contesto banale dei social per analfabeti civili integrali“, ha poi concluso.

Al momento Tommaso ancora non ha replicato alle sue parole, come reagirà?