Giorgio Manetti contro Ilary Blasi e gli autori del programma dell’Isola dei famosi per non essere stato considerato per i provini

E’ iniziata da solo una settimana l‘Isola dei famosi e attorno al reality sembrano esserci già numerose polemiche. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata che ha visto l’autoeliminazione di Akash. Una decisione quella del modello che non è stata presa bene dalla conduttrice alla quale ha risposto a tono. Tornato a casa, il giovane è subito partito all’attacco sui social, lanciando frecciatine alla Blasi, alla produzione e a Tommaso Zorzi, cancellando poi il tutto. Intanto, contro Ilary nelle ultime ore si è “scagliato” anche un altro personaggio che doveva prendere parte a questa edizione, Giorgio Manetti.

Giorgio Manetti attacca Ilary Blasi

L’ex cavaliere di Uomini e donne sarebbe partito con piacere per l’Honduras e lo ha dichiarato lui stesso in varie interviste nei mesi scorsi. Giorgio Manetti avrebbe voluto mettersi alla prova nel reality di Ilary Blasi e le aveva lanciato un vero e proprio appello. La notizia di una sua possibile partecipazione a L’Isola de famosi, aveva incuriosito particolarmente i telespettatori del trono over, che avrebbero tanto gradito un suo ritorno in tv.

Intanto, intervistato da Nuovo Tv, il famoso gabbiano ha lanciato delle vere e proprie frecciatine sia a Ilary che alla produzione, ma anche a tanti partecipanti di questa edizione. Giorgio Manetti ha raccontato che non è stato preso proprio in considerazione da nessuno e non capisce perchè non gli sia stata data nemmeno la possibilità di fare un provino.

Le critiche agli autori dell’Isola dei famosi

Giorgio Manetti si è detto molto deluso da Ilary Blasi e ha dichiarato che la sua partecipazione all’Isola è stata bloccata. Secondo la sua opinione, sarebbe stata una bella esperienza e al posto degli autori avrebbe sfruttato molto la sua immagine e la propria popolarità. Nonostante non sia più in tv da tempo, Giorgio è rimasto nel cuore di molti fan che continuano a seguirlo e sostenerlo sui social.

Infine, l’ex cavaliere del trono over ha avuto da ridire anche sulla scelta dei naufraghi affermando che alcuni di questi di Vip non hanno nulla. “Gli autori hanno dei criteri di scelta che non riesco a comprendere. Non sarò nessuno, ma almeno posso contare su un gran numero di persone che continuano ad amarmi e a seguirmi”