Romina Power a ‘Canzone Segreta’, menziona la D’Urso: la frecciatina

Romina Power abbagliata dalle luci dello studio si è lasciata andare a una battuta su Barbara D’Urso che non è passata inosservata

Romina Power è stata ospite a la Canzone segreta condotto da Serena Rossi, nella puntata del 19 marzo. Una serata ricca di emozioni, musica e tanto divertimento… L’artista italoamericana ha ricevuto numerose sorprese da parte di amici di vecchia data che l’hanno lasciata davvero senza parole. Una volta seduta al centro del palco, abbagliata dalle luci dello studio, Romina si è lasciata andare a una battuta, che possiamo dire non è rimasta inosservata: “Sembrano le luci della D’Urso”, scatenando il web.

Romina Power e la frecciatina a Barbara D’Urso

Ormai chi segue l’ex coppia della felicità sa benissimo che Romina Power non è molto amica di Loredana Lecciso, spesso ospite e legata a Barbara D’Urso. Con la battutina di ieri sera in diretta tv, la cantante per qualcuno pare abbia voluto lanciare una frecciatina sia alla conduttrice Mediaset che alla “rivale” in amore.

Ovviamente, queste sono solo supposizioni ma visto il rapporto che lega le due donne non è difficile pensarlo. Intanto, a Canzone Segreta, Serena Rossi è riuscita a stupire l’artista lasciandola andare anche a qualche lacrima.

Romina si è emozionata quando ha visto salire sul palco Tullio Solenghi e Massimo Lopez che hanno cantato per Romina “Mi sono innamorato di te”, brano di Luigi Tenco che alla popolare artista è particolarmente caro. Poco dopo, invece, i due amici le hanno dedicato “Viva la mamma” di Edoardo Bennato.

L’omaggio di Nino Buonocore e il messaggio dei nipoti

Dopo Tullio Solenghi e Massimo Lopez è stata la volta di Nino Buonocore a salire sul palco di “Canzone Segreta”. L’artista le ha dedicato “Scrivimi”, uno tra i suoi brani più belli e cantati. Dopo l’omaggio musicale, Serena Rossi ha mostrato a Romina una serie di videomessaggi registrati per la donne da parte di alcuni membri della sua famiglia che vivono in America. L’ex di Al Bano è stata molto felice di ricevere tutte queste sorprese e ha promesso ai suoi nipoti di partire presto, appena la situazione dovuta all’emergenza Covid migliori.