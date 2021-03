Romina Power di recente ha condiviso uno scatto molto dolce ricevuto da una persona speciale: fan emozionatissimi

Romina Power è senza dubbio una delle cantanti più amate ed apprezzate del panorama musicale. Il successo inizia negli anni sessante, accanto a Al Bano Carrisi, diventato poi suo marito e padre dei suoi 4 figli. Una vita di successi, emozioni ma anche tanti dolori: il più grande la scomparsa della primogenita Ilenia. Romina è amata da tutti, sia grandi che piccini e proprio per questo motivo sono tanti i bambini che ogni giorno le dedicano messaggi e parole dolci.

Romina Power seguitissima sui social

L’artista italoamericana è seguita da ogni parte del mondo. Romina Power, come tutti i suoi colleghi attualmente è ferma con concerti ed esibizioni ma comunque non perde occasione per aggiornare i suoi fan con scatti e video che riguardano le sue giornata. La cantante è molto social e ama condividere con i suoi seguaci attimi della propria quotidianità.

L‘ex moglie di Al Bano oltre che la musica, è una grande appassionata di letteratura… Inoltre, trascorre molto tempo immersa tra la natura, motivo per cui ha sempre scelto di vivere a Cellino San Marco, tra gli uliveti e il bellissimo sole del salento. Nonostante la sua popolarità Romina è una persona molto semplice e preferisce circondarsi principalmente dai suoi affetti più cari.

La dolce dedica da parte di una fan

Pochi istanti fa, Romina Power ha ricevuto un’altra dedica d’amore. Questa volta di tratta di un messaggio ricevuto da Lavinia, una piccola sua fan che le ha mandato un disegno con una mimosa. Oggi, 8 marzo si festeggia la festa della donna, e una piccola donnina ha ben pensato di farle un bellissimo regalo.

Un pensiero possiamo dire, molto gradito anche dall’artista che ha subito condiviso con i propri fan la sorpresa ricevuta. “Sei più bella di un fiore, Romina”, le ha scritto la piccola Lavinia. Anche nei giorni scorsi, un’altra bimba le ha mandato un disegno. In quel caso si trattava di cuori, tanti cuori colorati tutti per lei. Insomma, Romina Power fa davvero innamorare tutti…