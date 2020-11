Vediamo insieme che cosa ha scritto Romina Power, per oggi che è il compleanno di Ylenia, lasciando tutti senza parole per la dolcezza.

Lei è una della cantanti maggiormente apprezzate nel mondo intero, e stiamo parlando di Romina Power, ma oggi non è una giornata qualsiasi, perché è il compleanno di Ylenia Carrisi.

Vediamo insieme che cosa ha scritto in queste ultime ore.

Romina Power: “Dov’è Ylenia?” la dedica per il compleanno è davvero toccante

Come tutti sappiamo, la scomparsa di Ylena Carrisi è avvenuta nel lontano 1993 nel mese di dicembre, e da quel momento di lei si sono perse le tracce.

Per papà Al Bano, la figlia è morta nelle fredde acque del fiume Mississipi, ed ha anche ottenuto il certificato di presunta morte, mentre per mamma Romina, molto probabilmente Ylenia si trova in qualche parte del mondo, stessa cosa che crede anche il fratello Yari.

Come sappiamo, ed abbiamo modo di vedere, il mese di Novembre è davvero molto particolare per Romina Power, perché c’è il compleanno di Ylenia, ed ogni giorno ha pubblicato sul suo profilo social una immagine di lei.

Oggi, 29 Novembre, è il giorno del suo compleanno, e poche ore fa, Romina Power, ha pubblicato una bellissima fotografia con una dedica che ha tolto il fiato a tutti quelli che l’hanno letta.

Sulla fotografia bellissima di Ylenia c’è la domanda, “Dove è Ylenia?”, dove purtroppo ancora oggi non c’è una risposta precisa.

Ma vediamo insieme che cosa ha scritto accanto all’immagine:

“I compleanni sono pensati per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti. I compleanni riportano i ricordi, tracciano la nostra vita, e ci danno un senso del tempo che passa. Ancora su un altro piano, l’eterno presente connette tutte le persone con cui condividiamo una profonda connessione. In quel piano siamo sempre insieme e l’amore che abbiamo provato l’uno per l’altro rimane eterno. Non importa quanto possa essere difficile il nostro Karma, l’amore non ha fine e questo è ciò che vince alla fine. Possa il nostro amore brillare per sempre”

Delle parole davvero toccanti e profonde, che mostrano anche il dolore che sta provando mamma Romina in questi anni e che sicuramente non si affievolirà mai.

Nel giro di pochissimo, poi stanno arrivando molte dimostrazioni d’affetto che riusciranno a a scaldare un po’ il cuore di Romina Power.

Anche voi quando avete letto questa dolcissima dedica siete stati toccati nel profondo? E secondo voi cosa è successo ad Ylenia Carrisini in quella fredda, e tragica, notte?