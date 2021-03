Nicole Vinti ha lasciato uomini e donne da poco insieme ad un cavaliere che stava frequentando: lo scoop

Grazie ad un piccolo spoiler fornito fa Fralof, possiamo anticipare che Nicole Vinti ha lasciato il programma. La dama di Uomini e donne si è subito fatta notare nel parterre per la sua bellezza e la propria eleganza, attirando l‘attenzione dei cavalieri. Nelle ultime settimane, è stata al centro delle polemiche per un presunto flirt con Alfonso Barone, ex partecipante del trono over. L’uomo in questione ha svelato che fino a dicembre lui e Nicole si sono sentiti e visti e che lei era nel programma solo per far pubblicità al suo salone di bellezza. Intanto, la Vinti ha continuato il suo percorso conoscendo Armando e Carlo e proprio con quest’ultimo è scoppiato il colpo di fulmine.

Uomini e donne: Nicole Vinti chiude con Armando e si concentra su Carlo

Nicole Vinti ha sempre ammesso dalla prima volta che è uscita con Carlo di provare una certa simpatia e un particolare feeling. Tra i due è subito nata una certa affinità sia intellettuale che lavorativa. La dama e il cavaliere sono due imprenditori e condividono le stesse ambizioni. Carlo ha ammesso che da poco è tornato in Italia, perchè il suo lavoro si svolge a Maiami e di conseguenza è costretto a spostarsi continuamente.

Nicole, invece, ha molti impegni e la sua vita si concentra particolarmente sul suo lavoro. Come già detto in precedenza ha una salone di bellezza, sia per uomini che per le donne quindi tale impiego le ruba molto tempo. Appena arrivata a Uomini e donne è stata notata da Armando Incarnato ma le cose non sono andate come sperate, almeno da parte di lei. Alla Vinti non piace il modo di fare arrogante e troppo possessivo del cavaliere napoletano e per questo motivo ha preferito concentrarsi solo su Carlo.

La dama ha abbandonato il programma

Durante la lunga diretta IG Stories, Fralof ha parlato molto con Nicole e ha svelato alcuni dettagli molto particolari sia sul suo percorso ormai finito a Uomini e donne che sul suo privato. Ad esempio, la dama ha raccontato che ha pettinato Elettra Lamborghini nel giorno del suo matrimonio e che anche ieri a Domenica In è stata la sua hair staylist personale.

Ma il vero colpo di scena è avvenuto quando improvvisamente accanto a lei è apparso Carlo e entrambi hanno confermato di essere usciti insieme dal programma. Ora si stanno conoscendo e per adesso tutto procede a gonfie vele.