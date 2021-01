A Milano un bambino di nove anni è stato investito da un furgone che si è poi rivelato rubato. E’ stato portato in ospedale con un codice giallo.

A Milano, un bambino è in Ospedale a Niguarda dopo essere stato travolto da un furgone. Si tratta di un altro episodio di guida pericolosa che poteva costare la vita ad un bimbo di appena sei anni. E’ successo nel quartiere popolare milanese di Corvetto, in Piazzale Gabriele Rosa: il bambino stava attraversando la strada accompagnato dalla madre quando un furgone è sopraggiunto a gran velocità, travolgendolo in pieno. Il conducente si è fermato dopo alcuni metri ma invece di scendere dal mezzo, ha chiesto al passeggero che viaggiava con lui di soccorrere la vittima dell’incidente, affidandogli anche i documenti del mezzo prima di ripartire. Il Pronto Soccorso di Niguarda, un’altra zona di Milano è stato immediatamente contattato affinché mandasse i soccorsi per il bambino: insieme all’ambulanza però sono arrivati anche i poliziotti.

Nel frattempo, l’uomo a bordo del furgone – forse preoccupato per le condizioni del bimbo colpito con il mezzo – è tornato sulla scena. Quando però ha visto gli agenti e si è reso conto della situazione, ha tentato la fuga finendo per rimanere coinvolto in un corpo a corpo con uno degli agenti presenti, ferendolo prima di essere poi bloccato. Alla base del comportamento molto strano dell’uomo – un ventenne – nel corso della tragedia sfiorata ci sarebbe il fatto che il furgone su cui stava procedendo senza la patente in quel momento era rubato, dicono i poliziotti che hanno operato il fermo. Il bambino rimasto coinvolto nello scontro è ora in condizioni gravi in un reparto dell’Ospedale di Niguarda ma non rischia fortunatamente la vita: le sue lesioni – valutate con un codice giallo dal personale medico – comprendono una frattura del femore guaribile in 40 giorni ed altri lievi traumi su tutto il corpo, dovuti al trascinamento del piccolo da parte del mezzo pesante.