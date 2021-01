Vediamo insieme altre anticipazioni in merito al’Isola dei Famosi, ed in modo particolare i suoi opinionisti.

Il programma super atteso di questa stagione televisiva, è sicuramente l’Isola dei famosi 2021, che dovrebbe iniziare i primi del mese di marzo.

Ma vediamo insieme alcune anticipazioni in merito ai suoi opinionisti, che lasciano senza parole.

Isola dei famosi 2021: Anticipazioni sugli opinionisti, nomi impensabili

Stiamo parlando del reality super atteso di questa stagione, ovvero l’Isola dei Famosi, che lo scorso anno non è andato in onda, per via della pandemia, che purtroppo è ancora in corso.

In queste ultime settimane, le anticipazioni sull’Isola dei Famosi, sono sempre più insistenti, ed alcune sono state davvero molto interessanti.

Ma, al momento non c’è stata nessuna conferma o smentita in merito, sulle pagine del giornale Nuovo, è comparsa una sorta di lista, di aspiranti naufraghi come Giorgio Manetti, Paolo Ciavarro, Brando Giorgi, Gilles Rocca, Clizia Incorvaia, e tanti altri.

Per quanto riguarda la sua conduttrice, ovvero Ilary Balsi si trova al timone del programma, al posto di Alessia Marcuzzi, che abbiamo potuto ammirare nella precedente edizione del programma.

Per quanto riguarda, invece l’inviato del programma, Alvin non ha confermato la sua presenza, mentre si vocifera di Aurora Ramazzotti, ma anche in questo caso, non ci sono conferme di alcun modo.

Ma, per quanto riguarda gli opinionisti si fanno due voci davvero impensabili, ovvero Alessandra Mussolini, dopo il grandissimo successo avuto con il programma Ballando con le Stelle.

Un’altro nome è quello della giornalista Francesca Barra, ma per il momento ancora non si hanno informazioni o conferme in merito a queste due opinioniste.

A breve, dovrebbero però arrivare le conferme sul cast completo, e su i suoi opinionisti in merito.

Cosa ne pensate di questi due nomi che sono stati indicati come possibili opinionisti del reality Isola dei famosi 2021?