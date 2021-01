Michelle Hunziker massacrata dai follower: “Preoccupata per il governo”

Michelle Hunziker ha pubblicato un lungo post su Instagram soffermandosi sulla difficile situazione politica che si vive nel nostro paese

Sempre riflessiva ed attenta anche alle tematiche di attualità che si vivono nel paese, la conduttrice riesce a farsi apprezzare anche per la sua forte sensibilità che esprime nei concetti sui social. Siamo abituati a vedere in televisione un personaggio sorridente e con una carica di sensualità assoluta. Una bellezza che riesce davvero a far perdere la testa. Anche sui socia, e su Instagram in particolar modo, emergono queste sue doti fisiche, che spessissimo lasciano senza parole i follower. Che si dicono pazzi dell’ex di Eros Ramazzotti. Ma come detto, la 43enne di origini svizzere ama dialogare con i suoi fan sul web, toccando vari argomenti.

Spesso ha parlato dell’emergenza Coronavirus, esprimendo le sue ansie e perplessità per il futuro. Con un lungo post ha voluto far conoscere la propria opinione anche sulla questione politica che sta vivendo il paese, con una crisi di governo che non offre nessuna certezza sul domani, in un periodo storico già di per se complicato per la pandemia che sta sconvolgendo il mondo. Proprio per questo motivo sembra difficile spiegare alle persone una diatriba che sembra anacronistica rispetto a quanto sta accadendo nella realtà.

Michelle Hunziker ha espresso la propria opinione su quanto sta accadendo al governo dando il suo parere su quella che è in effetti la crisi politica forse più difficile dal dopoguerra ad oggi. “Mi rendo conto però che siamo in periodo storico, in cui più che mai abbiamo bisogno tutti di stabilità. Stabilità famigliare, cosa importantissima per sopravvivere a questo momento difficile, stabilità nel lavoro (quella che manca a tante categorie), stabilità politica ed economica (inesistente nel nostro paese)”. Dopo questa prima parte è entrata nello specifico nel discorso, affondando il colpo su quanto sta mostrando il mondo della politica italiana.

“Mi preoccupa molto l’attuale situazione al governo. Trasmettono l’instabilità più totale e creano ancora più incertezze in tutti noi, invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale rendendosi conto che ora serve UNITÀ per creare opportunità e lavoro. Non abbiamo bisogno di “assistenzialismo” bensì di essere messi nelle condizioni di poter sperare in un futuro di rinascita e di crescita economica”. Questo il concetto che ha fatto arrabbiare alcuni follower, mentre molti hanno pensato che le parole della conduttrici siano assolutamente condivisibili e da sottoscrivere.

“Per fare questo, converrebbe dare a tutti la possibilità di continuare le proprie attività senza un ‘cappio’ al collo. Serve liquidità a sostegno delle aziende e dei liberi professionisti oltre ad investimenti per creare valore in futuro ma soprattutto non perderlo oggi perché significherebbe perderlo in maniera permanente”. Questa la soluzione che la conduttrice ha proposto su Instagram e che come detto ha scatenato qualche follower. Che ha risposto per le rime alla moglie di Tommaso Trussardi: “Facile parlare quando si ha la pancia piena” ha duramente accusato qualcuno. Ma la maggior parte dei commenti sono andati contro chi, secondo i follower, non può realmente capire quali sono le reali difficoltà della gente.

Tanti follower hanno ribadito che non si tratta di assistenzialismo e che il governo non può abbandonare le persone al loro destino con la ‘scusa’ di una pandemia in atto. Voi cosa ne pensate di queste parole della conduttrice che sono state condivise solo da una parte dei suoi follower?