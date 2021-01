Belen Rodriguez è incinta, aspetta un figlio da Spinalbese: l’indiscrezione

Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa da tre mesi del nuovo compagno Antonino Spinalbese. Se confermato si tratterebbe del secondogenito della showgirl dopo la nascita di Santiago nel 2013. Ecco le indiscrezioni.

Belen Rodriguez sarebbe in attesa del suo secondo figlio dal compagno Antonio Spinalbese. Dopo Santiago, nato sette anni fa, dalla relazione con l’ex marito Stefano De Martino, la showgirl starebbe aspettando il secondo bebè dall’hair stylist Antonino Spinalbese, con cui ha iniziato una relazione la scorsa estate. La coppia è affiatatissima e appare spesso suoi social felice e innamorata e questa nuova gravidanza potrebbe consolidare il rapporto definitivamente. Da mesi si susseguivano le voci che la bella argentina volesse mettere su famiglia con il nuovo fidanzato ma nessuno si aspettava che Belen fosse già in dolce attesa. I due sono fidanzati solo dalla scorsa estate ma conoscendo i colpi di testa dell’argentina la nuova gravidanza potrebbe essere un’ipotesi più che realistica. Belen dopo il difficile momento dovuto alla seconda separazione De Martino ha ritrovato il sorriso a fianco del parrucchiere che è stato capace di farla tornare a credere nell’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Secondo numerose voci la Rodriguez sarebbe incinta di tre mesi, questo vorrebbe dire che la coppia ha concepito il nascituro dopo solo un paio di mesi di conoscenza. C’è da dire che anche il primogenito di Belen avuto dall’ex marito Stefano De Martino arrivò dopo solo un anno di relazione. E ora la storia sembrerebbe ripetersi. La coppia starebbe già convivendo nella casa milanese della showgirl, inoltre poche settimane fa Spinalbese ha lasciato il lavoro come hair stylist in un importantissimo salone di bellezza milanese per stare vicino alla compagna e soprattutto dedicarsi alla sua passione per la fotografia.

I due diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia ma non l’hanno neanche smentita. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale della lieta novella e intanto noi gli facciamo i migliori auguri.