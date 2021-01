Alessia Ventura incinta per la prima volta a 40 anni: l’annuncio sui social

Alessia Ventura ha iniziato il nuovo anno con una notizia eccezionale. La bella showgirl e il compagno Gabriele Schembari sono in attesa del loro primo figlio. Ecco i dettagli del lieto evento.

Sarà un anno pieno di nuove amozioni quello di Alessia Ventura. La bella showgirl ha appena annunciato di aspettare il primo figlio dal compagno Gabriele Schembari. Per comunicare ai suoi follower la lieta notizia Alessia ha scelto di pubblicare un post Instagram che la mostra sorridente in piedi davanti all’albero di Natale, abbracciata al compagno. Nella didascalia oltre agli auguri di buon anno appare la scritta “ti aspettiamo” accompagnata da un fiocchetto rosa, che farebbe proprio pensare che la nascitura sia una femminuccia. Alessia non ha specificato tra quanto dovrebbe nascere la sua bambina ma il pancino è già abbastanza evidente e la data del parto non sembrerebbe lontanissima. Dalla fine della sua relazione con Filippo Inzaghi, Gabriele è il primo amore ufficiale della showgirl. La coppia è fidanzata da circa un anno e sembra molto affiatata. Il futuro papà ha voluto commentare la foto di Alessia con dolcissime parole, per prima cosa ha ricambiato gli auguri di buon anno ai suoi due amori e poi ha espresso tutta la sua felicità per l’imminente arrivo della prima figlia.

LEGGI ANCHE > DILETTA LEOTTA DISTESA SUL DIVANO: I FOLLOWER “LO ZOOM FUNZIONA ANCORA BENE”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AlessiaVenturaOfficial (@alessiaventuraofficial)

Nelle ore successive alla pubblicazione del post social sono state centinaia le persone che hanno voluto fare le congratulazioni alla novella famiglia. Tra gli amici famosi della coppia che hanno voluto partecipare lasciando un commento c’è anche Luca Argentero, cugino di Alessia, che ha scritto “Ti aspettiamo Amore. Buon 2021!!!”. Tra l’attore e la cugina c’è sempre stato un forte legame e fu proprio Alessia ad iscriverlo ai provini del Grande Fratello.

Oggi Luca è il papà di Nina Speranza, avuta 7 mesi fa dalla compagna Cristina Marino e siamo sicuri saprà dare dei preziosissimi consigli ad Alessia e al futuro papà. Anche Elenoire Casalegno, Juliana Moreira, Flora Canto, Ringo, Francesca Lodo, Laura Torrisi e tantissimi altri vip hanno voluto lasciare un messaggio di felicità e amore per la nuova famiglia. Non ci resta che congratularci con i neo genitori e augurargli uno splendido 2021.