Vediamo insieme le voci che stanno circolando per quanto riguarda Cristel Carrisi, su un possibile rinnego del padre Al Bano.

Cristel Carrisi è la figlia, come tutti sappiamo di Al Bano e Romina Power, che ha sempre fatto poco parlare di lei.

Vediamo insieme che cosa succede sul web, in questo momento, con alcune voci che stanno circolando.

Al Bano: Cristel Carrisi rinnega il suo cognome? Tutte le voci del web

La famiglia di Al Bano è composta da davvero moltissime persone, e non tutte sembrano andare d’accordo tra di loro.

Si era già vociferato in passato, che il figlio Yari, avesse deciso di togliere il cognome del padre, per via di un loro litigio familiare, ed avesse preso quello di mamma Romina Power.

In questi ultimi giorni, la bellissima figlia di Al Bano, Jasmine ha terminato la sua avventura come giudice del programma, o meglio del talent The Voice Senior, con grandissimo successo.

Con l’altra figlia, Cristel, sembra ci sia un po’ di crisi in atto, stando a quando si legge sul web.

Cristel, da quando si è sposata non vive più in Italia, ma con il marito ed i loro figli in Croazia.

Da poco, poi ha chiuso anche il suo profilo social su Instagram, ed in molti non riuscivano a capire come mai, si era vociferato durante questa estate di una possibile crisi con il marito, ma così non era.

Ma in molti, hanno trovato un account Instagram, proprio di Cristel, solamente con il cognome del marito, ed hanno ipotizzato che la piccola di casa abbia rinnegato il cognome del padre.

Ovviamente sono solamente voci, e non possiamo sapere se è veramente così, perché nessuno ha mai confermato o smentito nulla.

E voi cosa pensate sia successo? Come mai Cristel Carrisi si fa chiamare con il cognome del marito su Instagram, e quello con il suo non c’è più?