Colpisce alla gola la compagna con un coltello da cucina e poi scappa con il bambino

Gravissimo caso di violenza domestica nel Milanese dove un giovane ha accoltellato la compagna per poi fuggire con il loro bambino.

Le tragedie non vanno in vacanza neppure a Natale purtroppo. Pochi giorni fa, sull’autostrada A4, ha perso la vita una donna di 27 anni mentre tornava a casa per esteggiare le feste natalizie con la famiglia. Questa mattina a Vaprio D’Adda, nel Milanese, si è consumato l’ennesimo caso di violenza domestica. Un uomo di nazionalità italiana di 29 anni, nel corso di una lite con la compagna – una ragazza anch’ella italiana di soli 24 anni – l’ha colpita alla gola con un coltello da cucina e poi si è dato alla fuga portando con sé il loro bambino di appena un anno e mezzo. L ‘allarme è scattato attorno alle 8.3o di oggi. I militari della compagnia di Cassano d’Adda sono intervenuti nell’abitazione della coppia in via Madre Baraggia a Vaprio, insieme ai sanitari del 118. Quando sono arrivati i soccorsi la vittima dell’aggressione era riversa a terra con una profonda ferita al collo. Purtroppo aveva già perso molto sangue nel frattempo. Dopo essere stata medicata è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dove, al momento, si trova in condizioni gravissime. I medici hanno detto che non si sa se sopravviverà.

L’aggressore è già stato fermato dai Carabinieri. Si trovava poco lontano dall’abitazione dove si è svolta la violenza insieme al piccolo. Ora è stato messo in custodia. Il bimbo di diciotto mesi è stato messo in salvo. Per fortuna sta bene, forse non si è reso conto di quanto accaduto tra i genitori. Nelle prossime ore le forze dell’ordine cercheranno di chiarire cosa abbia scatenato la violenza da parte del ventinovenne verso la sua giovanissima compagna. Da chiarire inoltre se si è trattato di un episodio isolato o se vi fossero già dei precedenti. Oltre alla pandemia di Covid, il 2020 porta con sé una serie di tragedie connotate da una violenza brutale. Proprio pochi giorni prima di Natale a Firenze sono state rinvenute – a distanza di cinque anni – 4 valigie con dentro due cadaveri fatti a pezzi.