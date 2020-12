Fabio Volo contro le donazioni di Fedez: “La beneficenza non va esibita”

Fabio Volo ha attaccato duramente Fedez in merito alle donazioni fatte nelle scorse ore: “Non si può diventare buoni con i soldi degli altri”

L’attore ha duramente accusato il marito di Chiara Ferragni per il suo “ostentare la beneficenza” sui social. Ancora polemiche che si sprecano quando si parla dei “Ferragnez”, che attirano spesso le antipatie di follower ma anche di altri personaggi pubblici per le uscite che sponsorizzano sui loro canali social, Instagram in particolar modo. Ricordiamo che i due sono stati al centro di forti polemiche anche durante il primo lockdown, quando misero in piedi una raccolta fondi per gli ospedali milanesi ed i reparti di terapia intensiva. Questa volta l’iniziativa è stata direttamente di Fedez, che nella giornata di ieri ha distribuito dei soldi a persone bisognose per poi pubblicizzare la sua iniziativa sui social. L’accusa del noto attore e personaggio dello spettacolo è arrivata nelle scorse ore. Ed ha fatto riferimento proprio alla somma di 5mila euro che il marito della Ferragni ha distribuito per strada.

Fabio Volo, durante la trasmissione radiofonica “Il Volo del mattino” ha duramente accusato Fedez di ostentare la sua beneficenza sui social. In pratica per l’attore chi veramente sente di dover fare qualcosa per gli altri, qualsiasi sia il motivo ed i destinatari, non dovrebbe farlo con lo scopo di pubblicizzare ciò che fa. “Aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri”. Il riferimento ovviamente è per l’azione fatta dal rapper ed il suo modo di voler a tutti i costi mostrare quello che fa nei confronti dei bisognosi. Un atteggiamento che proprio non condivide l’attore che ha voluto prendere una posizione chiara e netta sull’argomento. Sui social ovviamente sono montate le fazioni, di chi ha dato ragione all’attore e chi invece ha voluto prendere le parti di Fedez. Voi cosa ne pensate? Chi ha ragione tra i due?