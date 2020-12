Mara Venier come non l’avete mai vista: la conduttrice fa la spesa prima delle prove

Mara Venier ha postato una foto su Instagram mostrando cosa ha fatto prima delle prove di Domenica In: per lei sabato dedicato alla spesa

Anche per la conduttrice veneziana il sabato rappresenta un giorno da dedicare alla spesa. Una foto su Instagram l’ha mostrata con il carrello pieno nel supermercato ma anche occhiali e mascherina protettiva per emergenza Coronavirus. “Stamattina spesa prima di andare alle prove …..😜😜😜😜😜” il commento della Zia che rimane una delle donne più amate dagli italiani. La padrona di casa di “Domenica In” probabilmente è arrivata alla sua ultima condizione di uno dei programmi storici della rete pubblica. Non si tratta ancora di una decisione ufficiale, ma la sensazione è che a breve conosceremo il nome dell’erede. Si parla di Antonella Clerici, ma anche di una giovane che farebbe pressione per prendere il posto di Zia Mara. Insomma, a breve scopriremo a chi toccherà la sua successione, che rimane importante ed impegnativa considerando i numeri che il programma sta ottenendo nelle ultime settimane.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate ed apprezzate del pubblico. Molto seguita in televisione, sta riscoprendo anche una certa notorietà sui social. La sua pagina Instagram infatti è molto seguita, con i post anche della sua vita quotidiana che raggiungono numeri importanti per lei che in ogni caso rimane una big del mondo della televisione. Il post che ha mostrato con il carrello della spesa è stato apprezzato da tantissimi follower che hanno commentato con entusiasmo il suo scatto. Per quel che invece riguarda la puntata di domani di Domenica In, come ospiti in primo piano ci saranno Andrea Bocelli Ilaria Capua Ferzan Ozpetek ma anche Gabriella Carlucci. Insomma, un’altra puntata da non perdere, con la conduttrice veneziana che ancora una volta cercherà di primeggiare negli ascolti in questo anno devastato dall’emergenza Coronavirus.