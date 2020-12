Colpo di scena nel divorzio tra gli attor Brian Austin Green e Meghan Fox. Le due star di Hollywood dopo aver annunciato la separazione lo scorso marzo stanno combattendo una battaglia legale all’ultimo sangue. Entrambi vorrebbero ricevere il mantenimento dall’ex. Ecco cos’è successo.

Brian Austin Green e Meghan Fox erano una delle coppie più amate di Hollywood. Belli, giovani, innamorati e con tre bellissimi bambini, per anni sono stati l’invidia di tutti gli americani. Poi qualcosa è andato storto e lo scorso marzo dopo 10 anni di matrimonio la coppia ha annunciato il divorzio. Secondo il gossip Meghan avrebbe rotto la relazione dopo aver perso la testa e tradito il marito con il rapper 30enne Machine Gun Kelly, all’anagrafe Colson Baker. L’indiscrezione non è mai stata confermata dalla coppia ma il fidanzamento della Fox con il rapper subito dopo la fine del matrimonio lascia pensare che sia stata proprio la causa della separazione. Un amore che sarebbe nato sul set del video Midnight in the Switchgrass e cresciuto velocemente, fino all’ufficializzazione pochi mesi fa. Come dichiarato dallo stesso Colson Baker, la coppia starebbe pianificando una vita insieme e Meghan ha già presentato i 3 figli al nuovo compagno.

Oggi dopo sette mesi dall’ufficializzazione della separazione la ex coppia sta lottando in tribunale, ma a differenza delle ipotesi fatte dai tabloid, non ci sarebbero problemi sull’affidamento dei figli. Brian Austin Green e Meghan Fox hanno deciso per un affidamento condiviso di Noah, 8 anni, Bodhi, 6, e Jouney, 4. L’unico problema sarebbe il mantenimento, non dei bambini, ma degli ex coniugi. Entrambi infatti hanno richiesto gli alimenti: Meghan pretende il mantenimento da Brian e lui, secondo US Weekly, avrebbe fatto la stessa richiesta.

Difficile capire chi tra i due attori sia più ricco, anche se Megan Fox negli ultimi anni è stata protagonista di moltissime produzioni cinematografiche, mentre l’ex marito dopo il grande successo di Beverly Hills 90210 si è un pò eclissato, ma sarà il giudice a valutare chi di loro avrà diritto agli alimenti e di certo non saranno entrambi.