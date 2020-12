Vediamo insieme che cosa è successo nella loro ultima notte nel Cucurio tra Elisabetta e Pierpaolo al Grande Fratello Vip

Loro sono una coppia molto amata, che si è divisa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, perché lei, Elisabetta ha deciso di abbandonare la casa, lasciando solo Pierpaolo.

Vediamo insieme che cosa è successo tra di loro.

Gf Vip: Elisabetta e Pierpaolo scopriamo cosa è successo durante la notte nel Cucurio

Come sappiamo, Elisabetta ha deciso di abbandonare il gioco del Grande Fratello Vip, per poter essere vicino al figlio Nathan, in questo periodo di feste, che si sta avvicinando sempre di più.

Alfonso Signorini, ha deciso di regalare ad Elisabetta e a Pierpaolo, una notte per loro nel Cucurio, prima che lei abbandonasse la casa, per potersi chiarire sul loro rapporto, di amicizia particolare, che è nato sotto i riflettori.

Moltissimi ammiratori dei due partecipanti al Grande Fratello Vip, sperano che possano diventare una coppia, ma sembra che la realtà non si questa.

Elisabetta ha sempre messo ed indicato alcuni punti fermi, per il rapporto tra i due, anche se ha dichiarato che tra di loro ci sono stati bellissimi momenti.

Ha continuato la bella Eli, che il percorso nella casa le è piaciuto molto, e che il loro rapporto è davvero molto speciale.

Pierpaolo ha ascoltato le sue parole, ma non era molto d’accordo con lei, perché lui ha provato dei veri sentimenti, e alla fine si sono addormentati vicini.

Elisabetta, una volta sveglia si è chiesta come sarebbe stata la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia.

Insomma una giornata particolare, quella trascorsa tra Elisabetta e Pierpaolo, dove in molti speravano succedesse qualcosa in più, ma forse una volta usciti, e senza i riflettori puntati accadrà.

Voi cosa ne pensate di questa particolare amicizia che si è creata nella casa del Gf Vip tra i due ragazzi?