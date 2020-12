Alessia Marcuzzi fa sognare i fan con il suo bolide rosso: “Ci daresti un passaggio?”

Alessia Marcuzzi ha fatto impazzire i suoi follower con un post su Instagram che ha messo in evidenza tutta la sua sensualità e bellezza

La conduttrice ha scatenato i suoi follower di Instagram con un post che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che non passano di sicuro inosservate. Da tempo la bellezza romana è un personaggio pubblico capace di scatenare emozioni sia nelle sue apparizioni televisive che sui social. La sua bellezza e forma fisica non le fanno mancare l’attenzione dei follower, ma anche la sua simpatia resta un arma importante per il suo successo che rimane forte anche sui social. Per rendersi conto della sua forte popolarità e del successo che riesce ad ottenere anche sul web basta dare uno sguardo ai post che pubblica. Tra foto e video sono tanti i like e commenti positivi che riesce a collezionare, con l’amore dei follower che rimane altissimo nei suoi confronti. Poco fa la conduttrice romana ha postato una foto che ha fatto in pochissimi minuti il giro del web. Con i like che hanno raggiunto subito numeri importanti, con i consensi dei follower per lei ma anche dei personaggi dello spettacolo che non hanno resistito nel voler esprimere il gradimento per lo scatto che si può ammirare anche sul sito della rivista Grazia. Seduta in auto e con le gambe accavallate ha scatenato le fantasie dei follower che stravedono per lei. Superate alcune difficoltà legate ad un presunto contagio da Coronavirus poi smentito da tampone, adesso la bellezza romana si gode il momento importante per lei con tanti successi lavorativi che le regalano continue soddisfazioni.

Alessia Marcuzzi rimane uno dei personaggi televisivi più amati in assoluto. Lo confermano i numeri che riesce a collezionare non solo nelle sue apparizioni televisive ma anche per come reagiscono nei suoi confronti i follower di Instagram. La 48enne romana ha stupito tutti con il suo ultimo post che ha raccolto una vera e propria pioggia di like e commenti di fan entusiasti della sua bellezza e sensualità. Ma anche delle sue curve bollenti che hanno reso incandescente l’atmosfera sotto il post in auto. Nel suo bolide rosso ha fatto sognare i follower, con il commento allo scatto che ha spiegato che si tratta di una foto per la rivista Grazia: “Sto andando alle Iene con il mio bolide rosso… il Frecciarossa! 😂

Messa giu’ da battaglia cosi’ invece mi trovate su @grazia_it ❤️”. Tanti i follower che hanno preso l’occasione al volo per chiedere “un passaggio sul bolide rosso” alla conduttrice. Che più passa il tempo più sembra non risentire minimamente dell’età che anche per lei avanza. I follower vedono in lei sempre la conduttrice bella e sensuale di “Colpo di fulmine”.