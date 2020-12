Coronavirus, positiva anche il Ministro Luciana Lamorgese

Da fonti interne al Viminale è stato reso noto che il tampone cui si è sottoposta il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha dato esito positivo.

Dopo il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e il portavoce del Premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, il Covid ha colpito anche il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. A renderlo noto sono state fonti interne al Viminale le quali hanno informato che il tampone , cui il ministro si era sottoposta, ha dato esito positivo. Ora Lamorgese dovrà seguire il protocollo d’isolamento previsto. Non sono state comunicate le sue attuali condizioni di salute anche se il ministro non ha mai presentato sintomi. Anzi, fonti di Governo hanno dichiarato che lei stessa avrebbe appreso dell’esito positivo del suo tampone molecolare effettuato questa mattina da un giornale online. Una volta appresa la positività del capo del Viminale il Consiglio dei ministri – già sospeso per l’abbandono di Italia Viva ai tavoli di lavoro – è stato sospeso di nuovo.

Per precauzione anche i ministri Luigi Di maio e Alfonso Bonafede – rispettivamente a capo dei dicasteri degli Esteri e della Giustizia – hanno abbandonato Palazzo Chigi per porsi in isolamento fiduciario. Nel frattempo sono stati disposti tamponi per tutti i partecipanti al Consiglio dei ministri, compreso il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e tutti i ministri presenti a Palazzo Chigi.

Recentemente proprio il ministro Lamorgese si era detta preoccupata per ciò che potrebbe comportare la riapertura dei negozi. E, al fine di prevenire pericolosi assembramenti, aveva annunciato che sul territorio avrebbe disposto la presenza di 70mila agenti per “sorvegliare” – in un certo senso – sullo shopping dei cittadini. O meglio: per controllare che anche durante lo shopping non venga abbassata la guardia. Lo scopo del Governo, infatti, è evitare che si ripeta quanto accaduto la scorsa estate dove – a detta di politici ed esperti – i comportamenti poco responsabili di molti italiani hanno innescato una seconda impennata di contagi.