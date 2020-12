Caterina Balivo è attivissima in questo periodo sui social, con tantissimi post pubblicati su Instagram che mettono in risalto la sua bellezza

La conduttrice napoletana è un personaggio molto amato e seguito dal pubblico, anche se adesso è lontana da qualche mese dai programmi televisivi. L’emergenza Coronavirus e l’esigenza di trascorrere maggior tempo con la famiglia l’ha portata a prendere una decisione dolorosa per lei. Una delusione per gli spettatori che si aspettano sempre un suo passo indietro rispetto alla volontà dichiarata a più riprese di voler prendersi un ‘anno sabbatico’ dalla conduzione. Desiderio di staccare la spina dallo stress dal lavoro che in ogni caso ama e che non vorrà abbandonare in futuro. Orfani della loro conduttrice preferita, i fan si sono spostati su Instagram per avere aggiornamenti su di lei e per continuare a seguirla, anche nelle vicende della sua via privata. La conduttrice infatti non delude mai i suoi follower, con tanti post pubblicati che esprimono spesso anche il suo stato d’animo sul momento che il paese sta vivendo.

Caterina Balivo rimane una delle conduttrice più apprezzate dal pubblico e la sua assenza dalla televisione è avvertita dai suoi ammiratori. Che da mesi hanno preso d’assalto il suo profilo Instagram per tentare di convincere con tanti messaggi di stima affetto ed amore a tornare alla guida di qualche programma. In attesa di una decisione che possa accontentare tutti, la conduttrice ha postato una serie di foto e video che hanno messo in risalto le sue curve ma in generale la sua estrema bellezza che fa perdere la testa ai follower. In uno degli ultimi post è apparsa baciata dal sole romano in completo relax. La didascalia alla foto “A volte bastano un raggio di sole e un sorriso per cambiare la prospettiva delle cose e iniziare la giornata nel migliore dei modi. Buon inizio settimana 😘 #caterinabalivo #caterinasecrets” ha lasciato senza parole i suoi ammiratori. Che si sono complimentati con lei per la sua straordinaria forma fisica mostrata. Frase che ha spinto a pensare ad un suo ritorno imminente in televisione. Post che abbiamo pubblicato sotto, voi cosa ne pensate?