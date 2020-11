Vediamo insieme che cosa è successo nella diretta di ieri e perché Michelle Hunziker ha dovuto chiedere subito per l’accaduto.

Il programma condotto da Michelle Hunziker, ovvero All Together Now, sta aumentando il suo successo puntata dopo puntata, ma ieri è accaduto qualcosa di particolare.

Vediamo meglio insieme tutti i dettagli.

Michelle Hunziker commette un errore in diretta: “Scusatemi”

La puntata di ieri di All Together Now, ha visto sfidarsi i 9 concorrenti che sono ancora in gioco, e come giudici ci sono sempre J-Ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone.

Dietro a chi si esibisce, come sappiamo, c’è un enorme muro con ben 100 persone che sono esperte nel campo musicale, e proprio con loro è successo un piccolo errore, o meglio una dimenticanza da parte della padrona di casa Michelle Hunziker.

Subito dopo l’esibizione di Silvia Rita, è intervenuto Leonardo Monteiro, che ha partecipato anche al talent Amici e successivamente al Festival di Sanremo del 2017.

Ma proprio rivolgendosi a lui Michelle commette l’errore, ovvero sbaglia il cognome e lo chiama “Manerio”, una volta terminata la parola, capisce l’errore e chiede immediatamente scusa.

Ha commentato solamente la canzone, Leonardo, interpretata dalla brava Silvia, dicendo che ha cantato davvero bene.

Il totale del muro ha data alla ragazza 29 punti, ma tutti e quattro i giudici l’hanno premiata.

Francesco Renga, ha avuto anche un piccolo battibecco con il muro, dicendo che non capiva la loro “schizofrenia”, e loro gli hanno risposto cantandogli una canzone.

Insomma tutto si è risolto nel migliore dei modi, e sicuramente queste battute, e qualche piccolo errore, permettono di mantenere viva l’attenzione di chi lo guarda.

E voi seguite All together Now condotto dalla bravissima e bellissima Michelle Hunkizer? Avete un concorrente preferito?