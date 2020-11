Vediamo insieme che cosa ha scritto Iva Zanicchi nelle ultime ore che ha lasciato tutti senza parole, e perché è stato doloroso.

La famosa cantante, che ha sconfitto il Covid-19 da pochissimo, ovvero Iva Zanicchi, nelle ultime ore ha fatto un triste comunicato.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo.

Iva Zanicchi: il tragico e doloroso annuncio su Instagram

La giornata di ieri, non è stata assolutamente una buona giornata per Iva Zanicchi, che da poco ha annunciato di aver sconfitto il Coronavirus.

E’ venuto a mancare una persona molto vicina a lei, ovvero il fratello Antonio, che ha perso la vita a Vimercate, ed a comunicare la tristissima notizia è stata proprio Iva Zanicchi.

Nella fotografia che ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram, possiamo vedere Iva vicino al fratello con la toccante dedica vicino:

“Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”

Il fratello, come lei stessa aveva dichiarato si trovava in condizioni abbastanza serie, già qualche giorno fa, aveva 77 anni ed era in pensione, ma era cardiopatico da molti anni e per questo motivo era ricoverato all’ospedale di Vimercate.

Ma nelle ultime ore, la sua situazione sembra essersi complicata e non è riuscito a superare il Coronavirus.

Iva, insieme ad altre persone della sua famiglia, ha contratto il Covid durante la cresima del nipote di sua sorella.

In tanti, ovviamente hanno lasciato dei commenti di vicinanza alla super amata e seguita Iva Zanicchi, come Cristiano Malgioglio che gli ha detto di essergli vicino e di stringerla in un forte abbraccio.

Anche noi ci stringiamo e facciamo le nostro più sentite condoglianze ad Iva Zanicchi e alla sua famiglia.