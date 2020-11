Tale e Quale Show 2020 finisce con una puntata piena di emozioni e con il ritorno in studio di Carlo Conti, a lungo assente per aver contratto il Covid 2019. Trionfa Lidia Schillaci con una magistrale interpretazione di Mina. Al secondo posto Agostino Penna.

Lidia Schillaci si aggiudica la finale di Tale e Quale Show 2020 con la sua incredibile interpretazione della star della canzone italiana, Mina, vincendo così la decima puntata a pari merito con Jessica Morlacchi . Nell’ultima puntata del talent di Rai1 condotto da Carlo Conti, finalmente guarito e tornato in studio per condurre lo show, la Schillaci ha cantato Io e te da soli, scritta dal fantastico duo, Mogol-Battisti, provocando molta emozione e tantissimo entusiasmo tra gli spettatori. Un artista poliedrica e dall’immenso talento che nel corso di tutti gli appuntamenti settimanali e nella scorsa edizione, dove si classificò solo terzo posto, imitò cantanti del calibro di Whitney Houston, Mia Martini, Elisa, Maria Callas, Giorgia, Antonella Ruggiero, Mina, Édith Piaf e Beyoncé.

Agostino Penna, vincitore dello scorso anno, si è classificato al secondo posto con soli dieci punti in meno della Schillaci, con una interpretazione magistrale di Drupi. Subito dopo è arrivato Virginio, con 227 punti. L’artista ha condotto la classifica provvisoria per moltissimo tempo ma alla fine la sua interpretazione della canzone Una lunga storia d’amore di Gino Paoli gli è valsa solo il quarto posto Quinta in classifica con 219 punti la incontenibile Jessica Morlacchi.

Nell’ultima puntata la Morlacchi ha interpretato un’incredibile versione dell’adagio di Lara Fabian. Un’esibizione veramente azzeccata che ha permesso alla cantante di aggiudicarsi lo scettro della finale a pari merito con Lidia Schillaci. Successivamente si sono classificati Barbara Cola con l’interpretazione di Anna Oxa, Pago che ha presentato una versione molto convincente di Franco Califano nel La mia libertà e Giulia Sol che ha voluto concludere la sua prima esperienza televisiva interpretando Dimmi come di Alexia. Penultimi ma molto apprezzati dalla critica, Francesco Monte, che nella sua interpretazione di Ultimo ha trovato la sua dimensione, regalando al pubblico la sua migliore esibizione della stagione e Sergio Muniz, che per l’ultima puntata ha scelto di interpretare Ghali. Ultima, Carolina Rey, che ha interpretato Nada in modo non troppo convincente ma rimane comunque la rivelazione di questa edizione di Tale e Quale Show.

