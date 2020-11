Gf Vip, Pierpaolo Pratelli cerca di uscire dalla casa: “Non ce la faccio più”

Pierpaolo Pretelli è stato protagonista di una scena disperata, subito dopo il termine della diciottesima puntata del GF Vip. L’ex velino ha tentato di abbandonare la casa a causa delle inaspettate e pesanti accuse dell’amico Andrea Zelletta.

La diciottesima puntata del Gf Vip ha riservato tantissimi colpi di scena, ma le emozioni sono continuate anche dopo la fine della diretta di Alfonso Signorini. Il momento “clou” della serata ha visto protagonista l’ex velino Pierpaolo Pratelli, che in un momento di profonda crisi ha minacciato di abbandonare la casa. La tentata fuga dalla casa di Cinecittà è stata provocata dalle pensati accuse rivolte da Andrea Zelletta al compagno di avventura. L’ex tronista ha incolpato Pierpaolo di non averlo salvato dalle nomination esclusivamente per guadagnarsi il favore del pubblico. Durante la puntata infatti tutti i concorrenti hanno dovuto scegliere un concorrente da salvare dalle nomination. Pierpaolo tra Zelletta, Enock ePatrizia De Blanc, con estrema difficoltà ha preferito regalare l’immunità alla Contessa.

Zelletta sul momento non ha colpevolizzato l’amico e sembrava aver accettato la cosa con sportività, ma a pochi minuti dalla fine della diretta ha cambiato atteggiamento. Pratelli che conoscendo il carattere dell’amico sospettava di aver deluso Zelletta e non è riuscito a contenere il rimorso scoppiando in un pianto a dirotto. Sono seguiti momenti di panico nei quali l’ex velino ha corso per mezza casa, a petto nudo cercando di raggiungere la porta rossa per andarsene, sostenendo di non essere fatto per questo gioco e non farcela più a sopportare la tensione in casa.

Pier che corre, gli altri che lo rincorrono, MTR che urla FERMATELO, FERMATELO. Già scena cult#GFVIP pic.twitter.com/MGxNnikK1q — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) November 14, 2020



Il chiarimento tra i due amici però è arrivo quasi subito. Andrea ha voluto tranquillizzare immediatamente Pierpaolo spiegando di non avere nessun livore nei suoi confronti. Ha ribadito di essere profondamento legato all’amico e in caso di eliminazione deve essere proprio Pratelli a vincere in nome di entrambi.

Il complicato momento si è concluso con l’ex velino sdraiato sul letto consolato dai compagni, in primis l’amica speciale Elisabetta Gregoracci che ha voluto stare vicina all’amico in profonda crisi, alla fine il concorrente è stato chiamato in confessionale dal Gf Vip.

