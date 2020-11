Iva Zanicchi, ricoverata in ospedale per il Covid, è notevolmente peggiorata, aveva annunciato qualche giorno fa della polmonite bilaterale che l’ha costretta a rimanere sotto controllo medico, è lei stessa oggi a dichiarare di non poter tornare a casa, con la voce spezzata dalla tristezza

Iva Zanicchi è ricoverata all’ospedale di Vimercate, aveva dato l’annuncio qualche settimana fa su instagram “Eccomi qua, ve lo dico: ho il Coronavirus! Sto bene“, questo è stato primo video in cui ha voluto informare i suoi fan di aver contratto il virus, stava bene ed era sorridente, ma dopo qualche giorno arriva il secondo video in cui ha confessato di essere stata ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale, anche in questo caso ci aveva tranquillizzato con la sua solita ironia prendendosi in giro e scherzando con gli infermieri.

Oggi però è arrivato un altro video in cui Iva si è mostrata visibilmente affranta, come suo solito ha voluto aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute, che non sembrano migliorare, anzi, la cantante è peggiorata a causa delle febbre improvvisa.

Iva Zanicchi su Instagram “voglio tornare a casa”

La cantate nel suo ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram si mostra abbattuta dalla situazione che sta vivendo soprattutto per il fatto di non poter tornare a casa, infatti dopo circa 20 secondi dall’inizio del video il suo umore cambia improvvisamente e diventa immediatamente cupa “sono sempre in ospedale e sono in crisi pensavo di tornare a casa ma mi è tornata la febbre e non mi lasciano andare“ queste sono le prime parole di Iva che visibilmente affranta continua a ringraziare i medici che si prendono cura di lei, dicendo che sono tutti molto gentili e bravi e che la curano molto bene, elogia la struttura dell’ospedale in cui è ricoverata “l’ospedale è bello, le stanze sono ariose“.

La donna nonostante le sue condizioni non si fa abbattere facilmente e ringrazia per questo tutti i suoi sostenitori che gli stanno vicino dandole la forza di combattere contro questo brutto virus “volevo salutare tutti, una dimostrazione d’affetto così grande io non l’ho mai ricevuta” e continua a parlare della sua permanenza in ospedale “sono delusa ero convinta di tornare a casa e invece ho ancora la polmonite“.

Iva ringrazia gli infermieri e gli addetti alle pulizie dell”ospedale

Iva Zanicchi ci tiene a ringraziare tutti i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lei e ci confessa che tra qualche giorno farà un altro video per presentarceli: “voglio presentarvi questi infermieri e le persone che puliscono, che non sono l’ultima ruota del carro, anzi fanno tantissimi sacrifici” addirittura Iva dichiara che per curarla non vanno in bagno durante il loro turno e nemmeno bevono.

Per ultima cosa Iva ci tiene a mandare un messaggio di responsabilizzazione a tutti i fan che la seguono dicendo di fare attenzione e di proteggersi ma soprattutto di non intasare gli ospedali che sono già pieni gente infine conclude con una frase “speriamo di sentirci in questi giorni“.

In moltissimi sono accorsi a commentare il post di Iva cercando di tirarla su di morale, anche tanti personaggi famosi tra cui Cristiano Malgioglio che le ha scritto “Tranquilla amica mia dolcissima. Ci siamo sentiti stamattina e il tuo umore e’ sempre pieno d’ allegria. Ti voglio bene e sai quanto. Rimettiti presto . Ti amo.“, ma diversi suoi fan hanno voluto incoraggiare la cantante e le hanno augurato di guarire al più presto.

