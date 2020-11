Parole commoventi quelle di Tiziana Giardoni nei confronti del defunto marito Stefano D’Orazio. La moglie ha condiviso in un post Instagram una bella lettera d’amore diretta all’ex membro dei Pooh: “Sento tanto dolore e ho il cuore a pezzi“.

Se ne è andato troppo presto Stefano D’Orazio a causa del coronavirus, e la moglie Tiziana Giardoni, rimasta sola, gli dedica un post Instagram da lacrime che dimostra tutta la sua forza e l’amore per il marito. Le parole di Tiziana, accompagnate da un bel ritratto dei due nel giorno del loro matrimonio, hanno commosso tutti. “Sarò forte come avresti voluto“, promette la donna al marito.

La loro storia d’amore

Quella tra Tiziana e Stefano è stata una storia d’amore molto ricca e profonda, nata nel 2007 grazie ad un un colpo di fulmine. L’ex batterista dei Pooh aveva intrapreso un corteggiamento tutto particolare, a suo modo e all’insegna dell’allegria, iniziato con la paura di essere arrivato troppo “tardi” dopo aver saputo che anche un suo amico aveva chiesto il numero a Tiziana. “Da quel giorno non ci siamo più lasciati. So che Stefano non ha mai amato nessuna come me. E io l’ho ricambiato totalmente“, ha detto la moglie. Durante i funerali ha ricordato quanto la relazione l’abbia migliorata anche come persona e quanto Stefano fosse stato un esempio positivo per chiunque lo circondasse: era infatti incapace di un commento negativo su qualsiasi persona e Tiziana, accanto a lui, ammette di aver imparato a smussare i propri punti di vista. Il racconto che ne emerge è quello di un uomo estremamente benevolo, impegnato anche nella beneficenza. “È straziante vedere la sua agenda, dove lui annotava, da anni, ogni singolo evento della giornata. Dal 29 ottobre è bianca“, ha detto la donna.

“Non l’ho potuto salutare”

La scoperta della positività di entrambi dopo un controllo di routine, e l’immunodepressione dell’ex membro dei Pooh che ha portato ad un aggravarsi repentino delle sue condizioni. Aveva la febbre a 39 e mezzo quando lo hanno portato via in ambulanza, mentre guardava la moglie con uno sguardo impaurito e perso. È stata questa l’ultima volta che Tiziana ha potuto vedere il suo amato Stefano. “Non l’ho potuto salutare, né fargli una carezza: lui ne aveva bisogno, perché noi ci addormentavamo così“, ha raccontato.

Il messaggio sui social

Tiziana, colma di dolore, ha condiviso ieri un toccante post Instagram nel quale dedica al defunto marito le parole più dolci, facendo commuovere tutti. Ad accompagnare la lettera, una fotografia dei due durante il giorno più importante, quello del loro matrimonio, avvenuto nel 2017. L’unica donna che D’Orazio abbia mai sposato, lui che per tutta la sua vita è sempre stato così restio nel compiere il grande passo. La promessa che Tiziana vuole fare al marito è quella di prendersi cura di se stessa e di essere forte, proprio come lui l’aveva sempre spronata ad essere. Ma tutto ciò richiede del tempo per potersi riprendere, almeno in parte, dal dolore della grave perdita. “Non riesco a sopportare la tua assenza, sento tanto dolore e ho il cuore a pezzi“, recita il post “…mi manchi tu!”. Ecco le parole che hanno sciolto i cuori di tutti i fan e non solo.

