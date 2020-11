Alena Seredova, il messaggio ai follower: “Sono stata attenta, ma è accaduto lo stesso”

Alena Seredova ha lanciato un messaggio ai follower di Instagram: “Nonostante sia stata davvero attenta ho incontrato questo inconveniente”

La showgirl ed ex modella della Repubblica Ceca ha voluto fare una comunicazione importante ai suoi follower. Prima che la notizia si diffondesse attraverso altri canali e diventasse di dominio pubblico, l’ex moglie di Gianluigi Buffon ha preferito farlo in prima persona. “Nonostante sia stata attenta” è capitato. Si tratta purtroppo per lei di contagio da Coronavirus, che in questa seconda ondata non sta risparmiando nemmeno i personaggi dello spettacolo e della televisione. “Positiva e sintomatica” ha scritto sulla sua pagina Instagram poco fa, con un messaggio in Italiano e Ceco per spiegare a tutti il suo stato di salute e la condizione di isolamento che dovrà vivere nelle prossime settimane. Un messaggio che è stato recepito dai suoi follower, che sin dalla pubblicazione del post hanno mostrato tantissimo affetto nei suoi confronti con like e messaggi tutti di incoraggiamento.

Alena Seredova ha comunicato la sua positività al Coronavirus da Instagram: “Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto. Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro ! 🍀❤️”. Come detto sono stati tanti i messaggi da parte dei follower che hanno mostrato affetto ed amore nei confronti della 42enne compagna di Alessandro Nasi. L’imprenditore piemontese ha ridato il sorriso alla ex di Buffon dopo un periodo davvero difficile dalla separazione con il calciatore. Nello scorso mese di maggio la bellezza ceca ha dato alla luce il suo terzo figlio, Vivienne Charlotte, che è nata in periodo di pandemia. Adesso la famiglia resterà probabilmente in isolamento nella loro abitazione di Torino in attesa che il tampone possa negativizzarsi al più presto.