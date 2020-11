Rossella Intellicato, ex concorrente del Grande Fratello ed ex partecipante del Trono Classico di Uomini e Donne, è in dolce attesa. L’ex tronista torinese ed esperta di marketing aspetta il suo primo figlio.

L'ex tronista ed esperta di marketing torinese aspetta il suo primo bambino, e ha dato la bella notizia sul suo profilo Instagram. È già all'ottavo mese Intellicato, che non ha voluto perdere l'occasione per condividere questo importante momento con tutti i suoi followers. Importante, come spiega lei stessa, perché atteso da tempo: "Lo abbiamo desiderato così tanto che ci siamo voluti godere questo momento", è stata la dichiarazione della bellissima ex tronista.

La foto pubblicata su Instagram la retrae in una delicata silhouette dopo la gravidanza. Intellicato non ha voluto dare subito la notizia perché voleva assicurarsi che andasse tutto per il meglio. E così è stato. L’ex gieffina è lontana dal mondo dello spettacolo ma non per questo meno seguita dai suoi diversi fans. E questo successo è dovuto alla nuova attività che ha avviato come personal shopper e image consultant, un vero progetto di vita per la 34enne. “Vi svelo un Segreto…. 34 weeks pregnancy!!!” lo ha scritto sul suo profilo. Un dono di Dio, per lei, che ha atteso “talmente tanto” questo regalo, che lo ha voluto custodire dentro al suo cuore, per mesi.

Intellicato si rivolge poi alle donne, incoraggiandole a non smettete mai di lottare, “per quello che desiderate”. Prima o poi arriva, dice Intellicato. Una donna di talento, che vuole portare un messaggio di gioia e di speranza per tutte le altre donne che desiderano anche loro avere un bambino. Grazie, Rossella, per questo incoraggiamento! E tanti auguri alla futura mamma.