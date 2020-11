Elisa Isoardi, la risposta clamorosa su Salvini: “Non ho avuto il tempo per farlo”

Elisa Isoardi, ospite della trasmissione di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, ha dato una risposta sul suo ex compagno che ha stupito

La conduttrice è stata al centro dell’attenzione per varie vicende personali e professionali nelle ultime ore. La sua partecipazione al programma “Ballando con le stelle” e la presunta relazione con il maestro Raimondo Todaro è diventata argomento principale dei giornali del gossip, che sono pronti a scommettere su una relazione stabile tra i due. Che al momento preferiscono non scoprire le carte, anche se la loro complicità e passione è evidente. Sia in diretta televisiva che sui social i due appaiono affiatati ed in sintonia su tutto. Le loro pubbliche uscite mano nella mano hanno dato conferme che attendono comunque solo l’ufficialità. L’ex conduttrice della prova del cuoco nella giornata di oggi è stata ospite di Serena Bortone nel programma in onda su Rai Uno “Oggi è un altro giorno”. Il tema trattato è stato quella delle elezioni americane.

Elisa Isoardi si è trovata ad argomentare sulla vittoria di Biden e sul ruolo di first lady che in America è molto importante e sentito. La Bortone ha fatto notare alla conduttrice che anche lei per un periodo di tempo è stata una first lady all’epoca della relazione con Matteo Salvini. La risposta dell’ex compagna del leader della Lega è stata diretta: “Non sono mai stata una first lady, non ho avuto il tempo di fare quest’esperienza perché all’epoca il nostro rapporto era già naufragato”. Una dichiarazione che non fa presagire nessun rancore nell’attuale leader della Lega in quanto la separazione probabilmente è stata volontà di entrambi. Nessun ruolo di prima donna o first lady per l’ex miss, ma solo perché nel momento della proclamazione a vice premier di Matteo Salvini i due avevano già deciso di interrompere le loro relazioni.